“Il punto Z” di Tommaso Zorzi: la cronaca della prima puntata

Parte il 7 aprile il nuovo show dell'opinionista de “L'isola dei famosi”. È in diretta su Mediaset Play Alessandro Alicandri







Arriva dopo lunga attesa il 7 aprile "Il punto Z" su Mediaset Play! Il programma sarà in diretta su ogni mercoledì alle 20.45 ma cosa è successo nella prima puntata? Tommaso Zorzi, in un piccolo studio con sfondo un mare tropicale apre la trasmissione presentandosi e raccontando come è arrivato al timone di questo nuovo show.

Ospite in studio della puntata è Giulia Salemi, con la quale si parla (ovviamente) della madre Fariba Teherani, concorrente dell'Isola. Durante l'intervista parla anche del suo nuovo appuntamento su Mediaset Play "Salotto Salemi" in partenza il 16 aprile.



Poi arriva la rubrica "Golden Social", dove vengono letti i Tweet più divertenti (o che fanno discutere) legati all'Isola. Mara Venier è poi al telefono come fantomatica concorrente del "gioco dei piselli", nel quale i concorrenti devono indovinare il numero di piselli presenti nella ciotola. Diventa l'occasione per parlare del più e del meno, esprimendo reciproca stima. Mara Venier anticipa che se ci saranno i permessi, vorrebbe ospite Tommaso a “Domenica in”.



Maurizio Costanzo, ospite in collegamento, racconta chi sono i suoi preferiti all'Isola (Elisa Isoardi e Roberto Ciufoli) e che il 3 maggio partirà un suo nuovo programma su R101, "Facciamo finta che". Sarà presente anche Tommaso Zorzi.



Il momento finale è la Tommy Card, nella quale è contenuto un messaggio inconfessabile dell'ospite (che ha già lasciato lo studio, Giulia Salemi). All'interno c'è uno screenshot di una foto di Tommaso con Giulia poco prima tempo prima del Grande Fratello Vip. Ecco il post. L'appuntamento è per mercoledì prossimo sempre alle 20 e 45.