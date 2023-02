Il sabato è con “C’è posta per te”

Continua il successo dello show di Maria De Filippi che racconta le storie della gente comune Maria De Filippi Barbara Mosconi







Ultimi due appuntamenti in compagnia del “people show” di Maria De Filippi. Qualche numero: nel 2023 “C’è posta per te” è arrivato alla 26ª edizione; quest’anno le puntate sono nove, il 25 febbraio andrà in onda l’ottava; la media di ascolto è del 30% di share con 5 milioni di spettatori a sera (persino sabato 11 febbraio contro la finale del Festival di Sanremo il programma ha raccolto milioni di appassionati); all’estero il format è stato esportato in ben 25 Paesi.

Al centro della scena c’è sempre la gente comune che arriva in televisione per ricucire rapporti, chiedere perdono per tradimenti, rappacificarsi con parenti o amici, cercare persone lontane o scomparse da anni, se non decenni. In queste settimane, tra gli ospiti famosi che hanno contribuito al successo (e alle sorprese) di alcune vicende c’è stato Can Yaman, l’attore turco ormai di casa in Italia, che da tre anni non manca mai nello studio.

Di puntata in puntata sono sfilati il cantante Massimo Ranieri che ha intonato “Rose rosse per te”, l’attore Luca Argentero, lo chef Antonino Cannavacciuolo (che ha addirittura fatto un’offerta di lavoro a un giovane), Renato Zero, Il Volo. Tra i “debuttanti” si è visto pure il campione di Formula 1 Charles Leclerc, artefice di una sorpresa a un suo fan, complice la moglie di quest’ultimo. Gli autori raccolgono storie tutto l’anno, per chi volesse partecipare al programma c’è il sito www.wittytv.it/racconta-la-tua-storia oppure si può inviare un messaggio su WhatsApp al numero 337 14.29.453 o chiamare il numero fisso 06 37.35.29.00.