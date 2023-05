Il Tapiro di “Striscia”: chi lo conosce si diverte e non lo evita

In quasi tre decenni il trofeo dorato inventato da Antonio Ricci ha “colpito” moltissimi e inaspettati vip Valerio Staffelli Barbara Mosconi







Da 27 stagioni Valerio Staffelli gira l’Italia in lungo e in largo per consegnare i Tapiri di “Striscia la notizia”. C’è chi lo accoglie sorridendo e chi scappa appena lo vede apparire.

Doti previste per il ruolo?

«Improvvisazione. Con Antonio Ricci concordo quelle che possono essere le domande all’attapirato di turno, poi si improvvisa».

Tempi richiesti?

«Sono operativo sette giorni su sette e 24 ore su 24 da un mese prima dell’inizio di “Striscia” fino a metà giugno, sempre pronto a scattare».

C’è un copione?

«Impossibile, però ora c’è l’esperienza».

La tecnica messa a punto in tanti anni?

«Preparare i “piani”: piano A, piano B e poi C, D... Il soggetto può scappare, in quale direzione, quanti metri ha a disposizione, quanto tempo c’è prima che entri in un luogo dove non puoi premiarlo e così via».

Mezzi?

«All’inizio c’era solo la consegna a piedi, ora in moto, monopattino, bicicletta, di corsa. Bisogna essere in forma».

La squadra?

«Un team di esperti, alcuni sono con me da 20 anni, e giovani specializzati. L’operatore oltre alla bravura tecnica deve essere pronto a correre senza mai spegnere o abbassare la telecamera».

Quanto durano gli appostamenti?

«Dipende. Fedez era all’estero, lo abbiamo controllato per diversi giorni quando è rientrato in Italia, l’appostamento è durato sei ore. Con Massimo Giletti non è stato facile, gira con la scorta ed è sempre ben imbacuccato».

Cosa non fare mai?

«Non ci si deve mai arrabbiare: garbo ed educazione sono il cliché che mi distingue».

Si diventa amici con gli attapirati?

«I premiati più importanti sono diventati amici: con Fiorello abbiamo fatto le vacanze al mare. Se le persone sono simpatiche e ironiche quando arrivo giocano con il Tapiro, i politici sono più spigolosi, hanno la scorta che ti tiene alla larga e devi fare il corpo a corpo».

A chi consegnerebbe subito un Tapiro?

«A mia madre. Finisce in un sacco di truffe online e io ogni volta esclamo: “Ma no, non è possibile!”»

La classifica dei più attapirati: la prima è Belen, premiata 31 volte!

BELEN RODRIGUEZ - 31 - La soubrette argentina è la regina della classifica. L’ultimo Tapiro se l’è guadagnato il 13 ottobre 2022 per essersi scagliata sui suoi social contro qualcuno che la invitava a prendere lezioni d’italiano. Alla vista di Staffelli ha esclamato: «Che ho combinato ora?». Altri Tapiri le sono stati assegnati per i litigi con i paparazzi, per non aver indossato la mascherina e per vari gossip sentimentali. FIORELLO - 26 - Il “sor Fiorello” ha vinto il Tapiro numero 26 a gennaio per aver rivelato la gravidanza della cantante Nina Zilli e il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi. Fiorello ha premiato Staffelli con un “cinghiale d’oro cartonato”. ANTONIO CASSANO - 19 - Solo in quest’ultima stagione l’ex calciatore si è aggiudicato ben due statuette: è lui lo sportivo più attapirato di sempre. Il primo Tapiro arrivò quando giocava nella Roma, anno 2004, per problemi con i tifosi, l’allenatore e la società. BARBARA D’URSO - 13 - Tra i 13 Tapiri della conduttrice c’è il “Tapiro Social” nel 2018, consegnato dalle veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: dotato di un faretto in testa ricreava l’effetto “luci intense” tipiche dello studio. ANTONELLA CLERICI - 12 - Nel 2009 la Clerici viene attapirata perché dopo la maternità è stata esclusa da “La prova del cuoco”. Staffelli invoca il suo ritorno in tv: «Lei era una buonissima cliente di “Striscia” con tutte le gaffe che faceva in tv!». PIPPO BAUDO - 11 - La prima statuetta dell’esordiente Staffelli, nel 1997, non fu un Tapiro, ma un “Lama d’oro”. Destinatario Pippo Baudo, per uno sputo all’autore televisivo Paolo Taggi. Da allora Staffelli e Baudo si sono incontrati altre dieci volte. EMANUELE FILIBERTO - 10 - Il discendente di Casa Savoia è sempre felice di ricevere il premio e in più di un’occasione (vedi il Tapiro per l’eliminazione dal Festival di Sanremo nel 2010) il principe ha suggellato la consegna baciando Staffelli. BRUNO VESPA - 9 - In 24 anni il giornalista Rai è stato attapirato varie volte: la prima il 5 febbraio 1999 per una serie di inesattezze dette a “Porta a porta”. Al quarto Tapiro Vespa disse a Staffelli: «Farà compagnia ai fratellini». La prole si è estesa. SCUDERIA FERRARI - 9 - Oltre all’allora presidente Luca Cordero di Montezemolo sono stati attapirati i direttori sportivi Stefano Domenicali (2007 e 2010) e Maurizio Arrivabene (2017 e 2018) e il pilota Charles Leclerc (2020 e 2022). GIGI BUFFON - 9 - Nella carriera dell’ex portiere della Nazionale si segnala la data del 22 maggio 2018, quando Staffelli gli consegnò il Tapiro in seguito all’annuncio di aver chiuso con la Juventus dopo 17 anni. CHRISTIAN VIERI - 9 - Tra i Tapiri vinti dall’ex bomber c’è quello del 2011, per il comunicato stampa sulla fine della relazione con Melissa Satta. Subito dopo, il “tapiroforo” agguanta anche l’ex Velina: due cuori (infranti) e due Tapiri.

La classifica continua con questi nomi

8 - RAFFAELLA CARRÀ - FABRIZIO CORONA - FEDEZ - MASSIMO FERRERO - DILETTA LEOTTA - ROBERTO MANCINI - LUCIANO MOGGI - MASSIMO MORATTI - FRANCESCO TOTTI

7 - ROBERTO BENIGNI - ILARY BLASI - LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO - FABRIZIO DEL NOCE - EMILIO FEDE - ZLATAN IBRAHIMOVÍC - FEDERICA PELLEGRINI - VALENTINO ROSSI - VITTORIO SGARBI

130 - I politici che hanno ricevuto almeno un Tapiro. Tra questi: Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, Umberto Bossi, Giuseppe Conte, Francesco Cossiga, Mario Draghi, Ignazio La Russa. Vittorio Sgarbi è il primatista assoluto con 7 statuette.