Il tema della morte in 10 film e serie tv da vedere in streaming

Documentario diretto da Kirsten Johnson che indaga sulla malattia del padre Richard, immaginando e mettendo in scena una serie di modi possibili in cui, alla fine, l’uomo potrebbe morire: da una caduta per le scale fino al sanguinamento per un colpo al collo. Il genitore, colpito dalla demenza, partecipa allo humor nero mettendo in scena persino il suo funerale. Premio Speciale della Giuria al Sundance 2020.

Su Netflix