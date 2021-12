Il vincitore di “X Factor 2021” è Baltimora

Dagli ospiti alla sfida dei finalisti: ecco cosa è successo durante l'ultima puntata del talent Giulia Ciavarelli







Cala il sipario sulla quindicesima edizione di "X Factor 2021": giovedì 9 dicembre è andata in scena l'attesa finale del talent di Sky Uno che ha visto quattro talenti contendersi la vittoria. Ogni giudice è arrivato allo scontro finale con un artista della propria squadra: Hell Raton con Baltimora, Bengala Fire dal roster di Manuel Agnelli, Mika si porta Fellow mentre Emma concorre con gIANMARIA. Dopo l'addio di Alessandro Cattelan, a dirigere la finale c'è Ludovico Tersigni.

Le immagini della finale

Dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria, torna lo show dal vivo e soprattutto la tradizionale finalissima al Mediolanum Forum di Assago: il palco che accoglie concorrenti e ospiti internazionali è maestoso, una grande istallazione centrale scomposta in varie parti, alcune sospese in aria mentre altre lasciano spazio alle coreografie di numerosi ballerini presenti a ogni esibizione.

La lunga corsa alla vittoria si divide in tre manche: la prima si sviluppa nei duetti, ogni talento si esibisce accanto al proprio giudice, la seconda consiste in "Best of" con i brani che hanno contraddistinto il percorso dei talenti e l'ultima, quella decisiva, composta dai "cavalli di battaglia".

A impreziosire lo spettacolo, anche due ospiti d'eccezione: tra coriandoli e fuochi, i Coldplay tornano sul palco di "X Factor" dopo la finale del 2015 e fanno ballare il pubblico del Forum con le ultime due hit globali “Higher Power” e “My Universe” estratte dall'ultimo album della band “Music of Spheres”.

Un altro grande ritorno "a casa" è quello dei Måneskin: la band composta da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibisce in molte delle hit che li stanno portando in giro per il mondo, da "Beggin'" a "Mamma mia", "Zitti e buoni" e "I Want to Be Your Slave".

Dopo la carrellata di ospiti si arriva alle battute finali del talent show di Sky Uno: al duello con gIANMARIA, a sorpresa, conquista la vittoria Baltimora grazie al televoto del pubblico da casa.