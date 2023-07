Il volto di “Morning News” e del Tg5, Simona Branchetti, si racconta

Dal lunedì al venerdì è tornato l’appuntamento del mattino con il programma di attualità a cura di Videonews Enrico Casarini







Su Canale 5 il fiume dell’informazione ha ripreso il suo corso estivo. Andato in ferie “Mattino Cinque”, dunque, dal lunedì al venerdì è tornato l’appuntamento del mattino con “Morning News”, programma di attualità a cura di Videonews (una delle redazioni giornalistiche di Mediaset) che da tre anni ha il ritmo e lo stile di Simona Branchetti, popolarissimo volto del Tg5 nel resto dell’anno.

Ore 8.45, sigla di “Morning News”, Simona entra in studio. Perfetta… Ma cos’è successo “prima” che noi non abbiamo visto?

«Niente di particolare, perché io non soffro la sveglia alle 5 e mezzo. Alla mattina “carburo” rapidamente e quindi sono pronta. Magari sì, vorrei avere un quarto d’ora in più per approfondire le notizie che stanno arrivando. Andando in onda a quell’ora, spesso siamo i primi a darle, commentarle, inquadrarle, e sarebbe bello poterci ragionare un po’ di più come farà chi se ne occuperà nel telegiornale delle 13 o negli approfondimenti della sera».

Quando le augurano di avere una buona giornata, lei che significato dà all’aggettivo “buona”? Tranquilla o frenetica?

«Mi auguro che ci siano tante cose da raccontare, tante situazioni in divenire, perché è il sale del nostro lavoro, quindi una giornata è “buona” quando c’è tanta carne al fuoco!».

Si augura tanto lavoro…

«Eh sì. Viviamo e ci nutriamo anche di imprevisti, di fatti che si aggiungono a quel che già dobbiamo raccontare».

A proposito di imprevisti, che voto darebbe alla sua capacità di improvvisare?

«Mi darei un “buono”: un bel 7, dai! Del resto ho basato gran parte della mia vita professionale sull’improvvisazione, una capacità che il mestiere aiuta a sviluppare, ma che è soprattutto un modo di essere. Dirò di più: l’arte dell’improvvisazione raggiunge il massimo quando non sai di preciso che cosa stai affrontando. Nel 2021 la prima stagione di “Morning News” fu messa in piedi in 48 ore, quindi immaginatevi se potevo avere margini: potevo contare solo sulle mie doti di improvvisazione, sulla mia capacità di dire e decidere quel che serviva al momento… Ma sono andata molto più a cuor leggero allora di quanto faccia quando ho un copione o una traccia nei quali trovare protezione».

Nessuno legge il futuro, ma la sua esperienza le fa individuare già delle questioni che questa estate ci accompagneranno in “Morning News”? Lei è romagnola di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena: immagino che seguirà con attenzione quel che sta succedendo in quella terra così provata…

«Questo è sicuro: l’Emilia-Romagna ha subìto danni tali che passeranno anni prima che la ripresa sia totale, e ci sarà molto da raccontare. Si parlerà poi dei giovani. Al di là di certi terribili fatti di questi giorni, improvvisamente ci stiamo rendendo conto dell’impatto negativo che la pandemia ha avuto su di loro: assenza della scuola, famiglie disgregate, difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro… S’è acceso un faro molto potente su generazioni che finora abbiamo trascurato».