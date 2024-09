Ilenia Pastorelli condurrà “Suzuki Music Party” insieme ad Amadeus

I primi ospiti della grande festa musicale saranno Anna e Tananai Giulia Ciavarelli







«Oggi inizia la mia nuova avventura sul Nove»: terminato il contratto con la Rai, a settembre Amadeus debutta sul canale di Discovery con tre programmi e sui social ne fornisce i primi dettagli.

Da domenica 22 settembre lo vedremo tutti i giorni con il game show preserale quotidiano "Chissà chi è": «È un gioco divertente che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo (in Rai era "I soliti ignoti") e che ho condotto per tanti anni».

Lo stesso giorno, Amadeus debutterà con lo speciale musicale intitolato "Sukuzi Music Party" che si terrà all'Allianz Cloud di Milano, e verrà affiancato dall'attrice romana Ilenia Pastorelli.

«Ci saranno 15 cantanti che presenteranno in anteprima televisiva i propri successi dell’autunno. Non è una gara e non ci sarà una classifica ma sarà la grande festa della musica. Nel giro di una settimana vi darò l’elenco completo di tutti i cantanti sul palco» anticipa. E continua: «I primi due artisti saranno Anna e Tananai».

Poi, a fine ottobre, Amadeus andrà in onda con "La Corrida", storico programma condotto da Corrado.