Indagini a Londra: 8 film e serie tv tra giallo e poliziesco

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Anche se è gestita da un adolescente snob e misterioso (Cameron Chapman), e vanta solamente due soci - una ragazzina ribelle (Ruby Stokes) e uno studioso nerd (Ali Hadji-Heshmati) - la Lockwood & Co. è la miglior agenzia di acchiappafantasmi di una Londra in cui gli spettri sono un enorme problema, diffuso e letale. Irresistibile teen mystery che Joe Cornish ("Attack the Block") ha adattato nel 2023 dai romanzi per ragazzi di Jonathan Stroud.

Su Netflix