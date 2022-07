«Inga Lindström esiste: sono io», Christiane Sadlo si racconta

Sublime raccontatrice di amori che infiammano le terre più fredde d’Europa, tra colpi di scena e immancabili lieto fine Enrico Casarini







La Svezia ha un grande cuore romantico, i cui battiti si sentono forti e chiari da 15 anni anche in Italia. È il grande cuore di Inga Lindström, sublime raccontatrice di amori che infiammano le terre più fredde d’Europa, tra colpi di scena e immancabili lieto fine. Passioni espresse in una serie di film per la tv che prende il suo nome e che Canale 5 trasmette appunto dal 2007 (ma la serie originale è nata nel 2004 e conta a oggi 19 stagioni e 94 film), preferibilmente d’estate, quando è bello sognare non solo un bacio che sia per sempre, ma anche i freschi villaggi scandinavi. Evviva Inga, dunque, che questa settimana ci tiene compagnia con due film, "Una sorpresa dal passato" e "Scelta d’amore".

Peccato, però, che inga non c’entri nulla con la bucolica Svezia. È una signora tedesca che vive nel cuore della caotica Berlino. E non si chiama neppure Inga Lindström. Il suo nome è Christiane Sadlo, e nella vita ha scritto per il teatro e per i giornali, è autrice di libri e sceneggiatrice per la tv: le dobbiamo diversi episodi della serie "Rosamunde Pilcher". E proprio dall’idea di una scrittrice che si “trasforma” in teleserie (Rosamunde era inglese ed è morta nel 2019 a 94 anni), è “nata” Inga Lindström. Christiane ha raccontato così la sua intuizione: «C’era solo la Pilcher e io volevo qualcosa di nuovo. Ho scelto la Svezia, perché il suo paesaggio è romantico. All’inizio pensavo a un nome come Inga Lindh, ma nel 2003 il ministro degli Esteri svedese Anna Lindh è stata assassinata ed era fuori questione usarlo, così ho cercato sull’elenco di Stoccolma un cognome comune e ho trovato “Lindström”».

La Sadlo dice di scrivere “schmonzette”, parola tedesca che sta per “storie zuccherose”, e ne va fiera: «Ho un amore sfrenato per il racconto. Sono stata fortunata ad aver inventato Inga e mi piace: le storie d’amore hanno diritto di esistere, sono relax per l’anima. Più il mondo diventa spaventoso, più trovo importanti storie che fan stare bene le persone».