Intrighi da svelare: 10 film e serie tv da vedere in streaming

Creata da Martin Gero e andata in onda sulla NCB per cinque stagioni, dal 2015 al 2020, la serie action crime segue le vicissitudini di Jane Doe (Jaimie Alexander), una ragazza che si risveglia in un borsone abbandonato a Times Square, senza alcun ricordo di chi è e di come è arrivata lì. Gli unici indizi a sua disposizione si trovano sul suo stesso corpo, ricoperto di tatuaggi che la convincono a rivolgersi all'FBI e all'agente Kurt Weller (Sullivan Stapleton) per scoprire l'inquietante mistero che avvolge il suo passato.

