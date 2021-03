“Invincible”: la nuova serie animata dal creatore di “The Walking Dead”

Debutta il 26 marzo su Prime Video la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman Mark Grayson, protagonista di "Invincible" Credit: © Prime Video Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Debutta su Amazon Prime Video il 26 marzo “Invincible”, la nuova serie animata per adulti dal creatore di “The Walking Dead” Robert Kirkman, adattamento dai fumetti da lui firmati e pubblicati tra il 2003 e il 2018 per la Skybound/Image con i disegni di Cory Walker e Ryan Ottley .

I primi tre degli otto episodi di “Invincible” saranno disponibili in streaming su Prime Video il 26 marzo, mentre i successivi cinque saranno rilasciati uno alla settimana fino al 30 aprile.

La trama

“Invincible” racconta la storia dell’adolescente Mark Grayson, figlio del supereroe più potente del pianeta: Omni-man. Mentre conduce una vita simile a quella di molti ragazzi della sua età e inizia a sviluppare i suoi poteri, Mark scopre che l’ingombrante eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

A dare la voce a Mark Grayson è Steven Yeun, attore coreano che aveva partecipato anche alla saga “The Walking Dead” nei panni di Glenn Rhee e che quest'anno è candidato agli Oscar come miglior attore per "Minari". J.K. Simmons, superstar di film come “Whiplash” e già apprezzato dai fan del mondo cinecomic per la sua interpretazione di J. Jonah Jameson nella trilogia di “Spider-Man” diretta da Sam Raimi, è invece Omni-Man. Insieme a loro nel voice cast di “Invincible” ci sono anche Sandra Oh (“Grey’s Anatomy”, “Killing Eve”), Seth Rogen (“Facciamola finita”), Gillian Jacobs (“Love”), Andrew Rannells (“Girls”, "The Prom"), Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Mark Hamill (“Star Wars: L’ultimo Jedi”) e molti altri.

Con un mix d’ironia e ferocia, e una messa in scena che ricorda i cartoni animati degli Anni 90 (non a caso, visto che il pubblico a cui si rivolge è quello che è cresciuto con quello stile), la nuova serie di Robert Kirkman racconta un classico “viaggio dell’eroe” determinato dalla scoperta e dalla consapevolezza di sé, in rapporto alla propria eredità famigliare e al vissuto quotidiano.