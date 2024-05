“Io Canto Family”, parla il regista e direttore artistico Roberto Cenci

«Durante le prove ci siamo emozionati tutti, dai capisquadra ai giudici fino ai tecnici» racconta a Sorrisi Roberto Cenci con Michelle Hunziker Tiziana Lupi







“Io Canto Generation” si trasforma in “Io Canto Family” e, da lunedì 20 maggio (su Canale 5) promette cinque serate di pura emozione. Non solo, o non tanto, per le (belle) canzoni che ascolteremo ma perché ad interpretarle saranno coppie formate da un giovane (tra i 10 e i 14) e un suo familiare adulto, madre, padre o nonni che siano: «Durante le prove ci siamo emozionati tutti, dai capisquadra ai giudici fino ai tecnici. Se è vero, come credo, che lo studio è il primo termometro della riuscita di un programma, credo che siamo sulla buona strada» afferma Roberto Cenci che, di “Io Canto Family” è regista e direttore artistico.

La differenza con “Io Canto Generation” è tutta in quel “Family”.

«Sì. Abbiamo cercato persone che cantassero bene, perché la capacità canora rimane comunque il primo requisito, ma che avessero anche un vissuto tra loro. Tra gli adulti c’è un po’ di tutto: un avvocato, un magazziniere, un insegnante di inglese, solo per citarne alcuni, ciascuno con la propria storia e con la voglia di cantare insieme al proprio figlio o nipote».

Parlare di famiglia in questo periodo sembra quasi fuori moda.

«È vero e credo che Pier Silvio Berlusconi abbia pensato e voluto fortemente “Io Canto Family” proprio per questo. Io sono padre di figli che hanno dai 39 ai 14 anni e nonno di due nipoti di 7 e 8 anni e mi rendo conto che la vita che facciamo e, soprattutto, quella che fanno i nostri ragazzi sui social li allontana dal valore della famiglia. Durante le prove ci siamo resi conto che, cantando insieme, genitori e figli si sono riscoperti, hanno ritrovato quei rapporti familiari che sono il legame più forte, quello che ci manda avanti ogni giorno. E la cosa bella è stata che noi non forziamo nulla, tutto nasce spontaneamente anche solo dicendo: “Sono venuto a mettermi in gioco perché me lo ha chiesto mia figlia».

Da tutto ciò che ha detto sembra chiaro che la giuria non dovrà giudicare solo la performance canora.

«No. Come dicevo, il canto è il primo requisito ma questo non è un talent puro, i giudici valuteranno anche il legame tra i concorrenti, le emozioni che trasmettono. Sentire, ad esempio, un figlio che canta “Quando sarò capace di amare” di Giorgio Gaber e la madre che gli risponde “Quando sarai capace di amare” non è qualcosa che lascia indifferenti».

Alla giuria che abbiamo già visto in “Io Canto Generation” – Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola – si è aggiunto Fabio Rovazzi.

«È stata una bellissima scoperta. Conoscevo Fabio dal punto di vista artistico ma avevo un po’ paura che fosse un po’ “distante” dal programma. Invece ha capito al volo lo spirito di “Il Canto Family” ed è entrato subito in sintonia con tutti».

A proposito di new entry, alla conduzione è arrivata Michelle Hunziker.

«Lei naturalmente conosceva già il mondo di “Io Canto” per essere stata in giuria nella versione “Generation”. Come me, Michelle è mamma e nonna, perciò è perfetta per questo programma. Ed è la prima a emozionarsi».

Concludendo, grazie a “Io Canto Family” possiamo aspettarci cinque serate di emozioni?

«Speriamo! Sicuramente è un prodotto di cui andare fieri».