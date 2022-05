Isole misteriose: 10 film e serie tv da vedere in streaming

Quarta collaborazione tra Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese (la sesta arriverà nel 2023), è un thriller psicologico tratto dal romanzo "L'isola della paura" di Dennis Lehane. La star interpreta Teddy, un agente dell'FBI che si reca a Shutter Island per indagare sulla scomparsa di una paziente in cura nell'istituto Ashecliff per malati di mente. L'uomo finisce in una spirale dove la realtà e l'allucinazione si fondono per nascondere un terribile segreto, e un colpo di scena che è la chiave del film. Nel cast anche Michelle Williams, Mark Ruffalo, Ben Kingsley e Max von Sydow.

Su Prime Video