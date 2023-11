“Junior Eurovision”, Melissa e Ranya rappresentano l’Italia

Le due tredicenni sono state scoperte grazie a "The Voice Kids" di Antonella Clerici Marta Cagnola







Due amiche pronte per un'avventura straordinaria, ancora più bella perché da vivere insieme. Le tredicenni Melissa Agliottone e Ranya Moufidi, o semplicemente Melissa e Ranya, sono pronte per rappresentare l'Italia allo "Junior Eurovision Song Contest", l'Eurovision dedicata ai ragazzi tra i 9 e i 14 anni, il prossimo 26 novembre a Nizza (diretta alle 15:50 su Rai2 e RaiPlay). Melissa (di Civitanova Marche, Macerata) arriva automaticamente alla competizione perché ha vinto "The Voice kids" col team di Loredana Bertè, mentre per Ranya (di Ciserano, Bergamo), finalista col team di Clementino, è stata una vera sorpresa.

Cos'è successo quando avete saputo di questo duetto inedito?

Melissa: «Ho fatto i salti di gioia, sono stata felicissima quando ho saputo che con me sarebbe venuta la mia amica Ranya!».

Ranya: «Per me è stata una sorpresa enorme, non me l'aspettavo. Quando sono tornata da scuola e me l'hanno detto, ho pianto di gioia. Sono una grande fan dell'Eurovision e del Jesc e rappresentare l'Italia è davvero bellissimo».

Avete un inedito tutto vostro. "Un mondo giusto" è stata scritta da Franco Fasano e Marco Iardella solo per voi. Che effetto vi fa?

Melissa: «È stato strano sentire per la prima volta questa canzone. Una canzone così bella che era davvero tutta nostra! No, non ci credevo».

Ranya: «Se ci pensi, non è stata fatta per qualcuno a caso, quella canzone è stata cucita proprio per noi! E se qualcuno vorrà fare una cover... sarà una cover, e diciamolo, nessuno la canterà come la cantiamo noi!».

Ma cosa vi piace davvero del pezzo?

Melissa: «Ci sono molte frasi che rispecchiano solo noi. C'è proprio una frase fatta per me "ci sono cose che mi fanno male, ma c'è la musica / mi sa prendere per mano l'anima dal cuore in poi". È la mia storia, di come proprio grazie alla musica sono guarita dagli attacchi di panico da bambina».

Ranya: «Io vado matta per il finale e per la parte in inglese. In inglese dice "you'll realize all the emotions that you're feeling could be just like mine", potremmo dire "ti accorgi che tutte le emozioni che provo io le provi anche tu" ed è quello che succede a noi. Quello che succede quando fai un duetto con una persona con cui vai tanto d'accordo e a cui vuoi un bene assoluto. L'emozione che proveremo sarà la stessa, identica e anche se magari una delle due sul palco avrà più ansia, più paura... le emozioni saranno sempre quelle. Poi mi piace il finale che io definisco "una bomba". Ma è una bomba che scoppia e fa felice tutti: le bombe fanno male ma questa fa molto bene».

"Un mondo giusto" arriva in un momento in cui tanti soffrono, anche tanti bambini...

Melissa: «È perfetta per il mondo d'oggi: è la speranza che questo mondo possa cambiare con la musica e l'amicizia, che possano fare da medicina».

Svelateci qualcosa della vostra esibizione, cosa succederà sul palco?

Melissa: «Non sappiamo ancora tutti i dettagli. Vi posso dire sicuramente che io sarò al pianoforte!».

Ranya: «Melissa non lo dice, ma sicuramente conosciamo già gli outfit... dal videoclip in poi, in tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi giorni, abbiamo deciso di tenere lo stesso stile».

Avete già conosciuto i ragazzi degli altri Paesi?

Ranya: «Ci siamo subito contattati su Instagram e abbiamo già fatto un gruppo whatsapp! Io sono nata lo stesso giorno di Zoé, la francese, ci parliamo spesso perché parlo bene il francese. Non vedo l'ora di conoscere lei e tutti gli altri dal vivo, sono sempre la prima a voler fare gruppo... ma diciamolo, nessuno è come Melissa!»

Li conoscerete presto, mancano pochissimi giorni...

Melissa: «Arriviamo a Nizza il 19 e abbiamo una settimana piena di interviste e di impegni ma di anche divertimento».

Ranya: «Poi la gara il 25, ma ricordatevi che le votazioni partono dal 24 novembre alle 8!».

Vi chiedono tutti cosa volete fare da grandi. Ma ora fate la terza media, è un anno di grandi decisioni. Che scuola avete scelto per il prossimo anno?

Melissa: «Io sono sicura: il liceo musicale e poi il Conservatorio, forse il serale. Vorrei imparare a suonare altri strumenti oltre al pianoforte e alla batteria».

Ranya: «Adesso ho molti dubbi, il musicale ha un test molto difficile e ho un po' paura, poi c'è tanto studio e io, diciamolo, sono più per la pratica che per la teoria... Facciamo così: se mi prendono, bene... sennò vuol dire che non è destino! Sto valutando anche la scuola di moda perché - forse l'avete già capito - adoro i vestiti».

Melissa: «Ce la farai senza problemi, ho già dato un'occhiata al test d'ingresso, non è tanto difficile».

E i concorrenti di The Voice kids? Li sentite ancora?

Melissa: «Ovvio, anche con loro abbiamo un gruppo Whatsapp: ci scriviamo sempre, siamo tutti in contatto. Faranno il tifo per noi!».