“Kiss me Licia” torna su Italia 1 e in streaming

24 Marzo 2020 | 17:22 di Redazione Sorrisi

Da mercoledì 25 marzo “Kiss me Licia” torna su Italia 1 e su Mediaset Play. Uno dei cartoni animati giapponesi più amati degli Anni 80 si prepara a farci compagnia ogni mattina dalle 8.00, durante lo spazio dedicato ai più piccoli “Latte e cartoni”, e in streaming nella sezione Kids di Mediaset Play.

Trasmesso per la prima volta sempre su Italia 1 nel 1985, “Kiss me Licia” ha colorato i pomeriggi di un’intera generazione. La sigla italiana è ovviamente cantata da Cristina D’Avena che ha poi interpretato Licia nei sequel live action. L’anime ha ottenuto in Italia uno strepitoso successo, diversamente dal paese d’origine. Quando i telespettatori italiani iniziarono a chiedere a gran voce nuovi episodi che i giapponesi non avevano alcun interesse a produrre, la Fininvest li accontentò infatti realizzando: “Love me Licia”, “Licia dolce Licia”, “Teneramente Licia” e “Balliamo e cantiamo con Licia”.