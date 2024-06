Abbiamo seguito gli irresistibili agenti immobiliari dietro le quinte del programma di Real Time di cui tutti parlano Simona De Gregorio







Casa dolce casa... Ma quanto è difficile trovare quella dei propri sogni? Oggi non troppo, visto che la tv ci ha messo a disposizione sei agenti immobiliari in grado di soddisfare ogni richiesta: i milanesi Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre e i romani Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri. In ogni puntata di “Casa a prima vista” su Real Time, ascoltate le richieste dei potenziali acquirenti, si mettono alla ricerca della soluzione più giusta per loro. E Sorrisi ha affiancato i tre di Milano in una di queste imprese.

Arianna e Lorenzo sono due giovani che cercano casa a Como e dintorni per abitarci, ma anche per poterla adibire ad affitti brevi visto che non sanno quale sarà il loro futuro professionale. Budget: 500 mila euro per un trilocale. Sfida accettata: gli agenti consultano le banche dati e sono pronti. La prima a mostrare la sua proposta è Ida. Mentre Mariana e Gianluca, sull’ormai famoso van del programma, osservano la visita in diretta su un tablet. Dai loro commenti gli spettatori possono sempre raccogliere spunti preziosi su particolari a cui fare attenzione quando si vende o si compra casa.

Poi è la volta di Gianluca e Mariana. E gli altri agenti a turno si mordono le dita o si sfregano le mani, convinti che la loro proposta sia peggiore o migliore. Ma la decisione finale spetta sempre agli acquirenti. Tornati al quartier generale, gli agenti sono pronti per il verdetto. Un momento clou, visto che tutti e tre sono ignari di chi abbia vinto la puntata. Seduti al tavolo, ascoltano Arianna e Lorenzo. E tra elogi e ringraziamenti si illudono di aver portato a termine la vendita. Ma si sa... la casa è come l’amore a prima vista. Ed è una sola!

I consigli dei tre esperti di Roma

Ad alternarsi agli agenti milanesi ci sono i tre di Roma: Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer, la più agguerrita, che ci dà tre consigli per chi deve comprare casa.

1. «Per prima cosa bisogna delimitare le zone in cui cercare. Poi è essenziale l’esposizione della casa, sia per la luminosità sia in vista di un risparmio nei consumi di elettricità e riscaldamento. Quindi occorre informarsi sulla possibilità di rivoluzionare gli spazi abbattendo dei muri, e se gli impianti lo consentono. Per evitare spiacevoli sorprese e liti, capiamo chi abita nel condominio».

2. «Il budget va fissato tenendo conto non solo del costo della casa e di eventuali lavori di ristrutturazione, ma anche delle spese connesse: notaio, agenzia...».

3. «Valutiamo infine l’efficienza energetica: la presenza del cappotto termico e la qualità degli infissi».