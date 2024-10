“La Corrida” di Amadeus partirà il 6 novembre

Lo storico programma ideato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni sta per tornare sul Nove Giulia Ciavarelli







Cambio di data per "La corrida - Dilettanti allo sbaraglio": il programma che tornerà sul piccolo schermo con Amadeus partirà mercoledì 6 novembre in prima serata sul Nove.

"La Corrida" è uno dei pilastri dell'intrattenimento italiano, non solo in tv: nacque come programma radiofonico nel 1968, mentre sul piccolo schermo debuttò nel 1986, presentato proprio da Corrado fino al 1997. Dopo la morte del conduttore lo show ebbe al timone anche Gerry Scotti (tra il 2002 e il 2009), Flavio Insinna (nel 2011) e Carlo Conti (tra il 2018 e il 2020).

Dopo il "Suzuki Music Party", la serata musicale che ha visto esibirsi molti artisti della musica italiana con i loro inediti, il conduttore è pronto per la nuova sfida televisiva: «La mia speranza è fare bene i programmi che il pubblico conosce bene “Chissà chi è” e “La Corrida”. Stiamo pensando a cose nuove per la primavera, per gli anni a venire. Ci saranno occasioni di sperimentare e non vedo l'ora» ha dichiarato Amadeus.