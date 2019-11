“La famiglia von Trapp – Una vita in musica”: cast, trama e trailer

28 Novembre 2019 | 14:19 di Redazione Sorrisi

Arriva in prima serata su Rai1 il film drammatico "La famiglia Von Trapp - Una vita in musica", diretto da Ben Verbong e interpretato da Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett e Yvonne Catterfeld.

Il film è ispirato al romanzo autobiografico del 1949 della cantante austriaca Maria Augusta Trapp che ispirò anche il film "Tutti insieme appassionatamente" con Julie Andrews nella parte della protagonista.

L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte dell’amata madre, si prende cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco nella Prima Guerra Mondiale. L’uomo trova un nuovo amore, e una madre per i suoi figli, nell’istitutrice Maria. Sono anni drammatici e violenti: Hitler vuole annettere l’Austria alla Germania.



Cast

Genere: Biografico

Titolo originale: The von Trapp Family: A Life of Music

Uscita: 2015

Durata: 98'

Regista: Ben Verbong

Attori: Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett, Yvonne Catterfeld

Trama

Agathe von Trapp ha promesso alla madre, in punto di morte, che mettera' da parte l'amore per la musica e le sue doti canore per prendendosi cura dei fratelli e del padre Georg nella loro casa a Salisburgo. Quando il padre assume la nuova tata Maria, Agathe ne avverte la concorrenza: Maria riaccende infatti i desideri d'amore di Georg e si propone come un'ottima madre per i fratelli. Non sa pero' quali sorprese abbia in serbo per lei il destino, nonostante le ombre minacciose della Seconda guerra mondiale.

Trailer