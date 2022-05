La finale di Coppa Italia su Canale 5

Complice la storica rivalità fra le tifoserie di due grandi squadre, è scattata la caccia ai biglietti per il match di mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Si gioca Juventus - Inter per la finale di Coppa Italia 2022 con diretta su Canale 5 alle 21. In questa stagione è la quarta volta che i detentori della Coppa Italia incontrano gli attuali campioni d’Italia. A gennaio l’Inter ha battuto la Juve nella finale di Supercoppa mentre nel campionato di Serie A la gara di andata si è conclusa con un pareggio e il ritorno l’hanno vinto i milanesi. Per i bianconeri, che in attacco possono ancora contare su Paulo Dybala, è la 21a finale e sono a quota 14 successi. Per l’Inter, che si affida al bomber Lautaro Martinez, siamo a 14 presenze con 7 trionfi. Emozioni comunque garantite con una Juve in cerca di rivalsa per una stagione storta e una Inter a caccia di conferme. È la terza volta che le due squadre si sfidano nella chiusura di Coppa Italia: era già successo nel 1959 e nel 1965, in entrambi i casi si imposero i torinesi.