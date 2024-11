La Georgia ha vinto il Junior Eurovision 2024

Trionfa Andria Putkaradze con una canzone sulle mamme, l'Italia con Simone Grande è nona Francesco Chignola







Sabato 16 novembre, in diretta su Rai2 dalla Caja Màgica di Madrid, si è svolta la 22a edizione dello Junior Eurovision Song Contest, versione per i più piccoli della popolare gara canora. E a vincere è stata la Georgia grazie a Andria Putkaradze, giovanissimo talento di 11 anni che con "To my mom" ha dedicato un brano a tutte le mamme, facendo commuovere il pubblico con una performance impeccabile.

Sono state soprattutto le giurie a portarlo alla vittoria, visto che per il voto online del pubblico la Georgia sarebbe stata soltanto sesta (per gli spettatori da casa il più votato è stato il Portogallo). Il pubblico accorso al palazzetto madrileno ha invece, ovviamente, acclamato a gran voce la beniamina Chloe DelaRosa, ma la Spagna è arrivata sesta.

L'Italia con il nostro Simone Grande ha chiuso la competizione al nono posto su 17 nazioni in gara.