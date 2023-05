La Gialappa’s Band e il Mago Forest di nuovo insieme in “GialappaShow”

Tornano in onda domenica 21 maggio su Tv8. E le risate sono assicurate! Da sinistra, Giorgio Gherarducci, Michele Foresta, in arte Mago Forest, e Marco Santin Credit: © Paolo Cecchin Barbara Mosconi







Lo studio è ancora sottosopra, falegnami che martellano, cavi che pendono dal soffitto, a sinistra del palco ci saranno dei tavolini, dall’altra parte i musicisti, dietro cornici senza tele verranno posizionate le telecamere. Al debutto, domenica 21 maggio in prima serata su Tv8, diventerà una sorta di locale con al centro il Mago Forest mentre fuori, dietro l’angolo, in una stanza piena di monitor, stazioneranno Giorgio Gherarducci e Marco Santin, due (su tre) ex “ragazzacci”, così li chiamavano un tempo, della Gialappa’s Band. Siamo alla periferia nord-est di Milano, in un tranquillo, ma non troppo, pomeriggio di primavera.

Titolo scelto per il programma: “GialappaShow” tutto attaccato.

Marco: «Mitomanie».

Giorgio: «La firma dei nostri programmi è sempre stata: “Mai dire...”».

Marco: «Con cui abbiamo voluto farci vedere e riconoscere».

Giorgio: «Qui non possiamo usarlo perché è proprietà di Mediaset. Così il nome rende chiaro che si tratta di un programma nostro, anche perché negli ultimi anni abbiamo partecipato più a programmi altrui, vedi “Le Iene” e “Quelli che il calcio”».

Il dubbio di tutti: convincerete anche il terzo della Gialappa’s, il signor Carlo, a partecipare?

Marco: «Avremmo voluto, purtroppo ha detto: “Vado a prendere del tofu” e non si è più visto».

Giorgio: «Non ha voglia di spostarsi da casa, anche negli ultimi due anni di “Le Iene” era in remoto, metteva solo la voce senza essere autore del programma».

Forest: «La vera domanda non è perché non c’è Carlo, ma perché ci siamo noi».

A questo punto il Mago Forest, il quarto Gialappo, avanza in classifica.

Forest: «Più che il quarto Gialappo ero la settima Letteronza, nessuno lo dice mai».

Giorgio: «Forest è il comico che ha fatto più programmi con noi, oltre che il testimone di nozze di Marco e viceversa».

Marco: «E siamo ancora sposati entrambi!».

Forest disse di avervi incontrato nel 2001 e ai tempi eravate «ancora incensurati».

Giorgio: «Era la seconda edizione di “Mai dire Maik”».

Forest: «Io so solo che il 16 di ogni mese si paga l’Iva, altre date non le ricordo. Una volta sapevo anche che i gol fuori casa valgono il doppio, ora non è più valido».

E lui, Forest, all’epoca com’era?

Marco: «Sempre il migliore di tutti, una sorpresa continua. Non lo diresti, ma Forest è il più grande professionista con cui abbiamo lavorato».

Giorgio: «Vivente... Riesce ancora a sorprenderci».

Forest: «Io nasco ammiratore della Gialappa’s, mai mi sarei immaginato di lavorare con loro. Vengo da Nicosia, un paesino della Sicilia, ho imparato l’italiano a 20 anni».

Giorgio: «Grazie a noi!».

Secondo dubbio: i Gialappi compariranno in video o saranno in un gabbiotto?

Marco: «Il nostro libro (“Mai dire noi”) ormai l’abbiamo promosso, possiamo tornare nel gabbiotto».

Forest: «Lo chiamano gabbiotto, ma è una gabbia».

Giorgio: «Saremo sempre voci fuori campo».

Nel cast chi ci sarà?

Giorgio: «Ci sarà Marcello Cesena, farà il personaggio di Jean Claude di “Sensualità a Corte” e altri, tra cui un finto sponsor. Poi Ubaldo Pantani che, essendo su Tv8, farà le parodie di personaggi della rete, Costantino della Gherardesca, Enzo Miccio e Bruno Barbieri».

Marco: «E pure Gino Paoli ed Enrico Papi».

Giorgio: «Antonio Ornano sarà un papà influencer che dà consigli ad altri papà single e non solo».

Marco: «E anche un narratore di storie che racconterà biografie di personaggi famosi».

Nuovi talenti in arrivo?

Giorgio: «C’è Valentina Barbieri, famosa per le parodie su Instagram, qui farà quella di Chiara Ferragni e Francesca Fagnani a “Belve”. Il pugliese Toni Bonji sarà un motivatore e un esperto di “true crime” (cronaca nera, ndr). Alessandro Betti farà un cuoco geloso delle proprie ricette. Brenda Lodigiani sarà Orietta Berti nelle televendite di oggetti particolari. Stefano Rapone farà il portavoce della destra governativa. A tutti abbiamo chiesto cose nuove».

Marco: «E poi ci saranno ospiti musicali che faranno un numero o canteranno un loro brano, ma in maniera diversa dal solito».

Come spiegate questo vostro passaggio a Tv8?

Giorgio: «Ci hanno offerto un buon budget e un programma di 90 minuti senza chiedere che durasse tre ore, per uno show comico sono troppe. Saranno otto puntate con la possibilità di farne altre otto in autunno».

Ci sarà pure il calcio?

Marco: «È la cosa meno interessante dei filmati che abbiamo visto, quelli di “X Factor” e “MasterChef” sono davvero forti».

Giorgio: «Pure quelli di “Ex on the beach” tolti i momenti più scabrosi: è la versione nuova del “Grande Fratello”, fa veramente ridere».

Come vi destreggerete tra il “politicamente corretto” e le accuse di bullismo?

Marco: «Noi vogliamo prendercele tutte. Anche perché per primi ci siamo sempre presi in giro».

Giorgio: «Non è vero che non si può più dire niente, ma c’è un eccesso di protezione, viene confuso l’argomento con l’obiettivo della battuta, che è far ridere. Prendere in giro e bullismo sono diventati sinonimi».

Forest: «Ormai parli male di Hitler e si offendono gli acquerellisti».

Le aspettative sono altissime.

Marco: «Dateci tempo per deluderle».

Il vostro libro “Mai dire noi” si conclude con la Gialappa’s in una casa di riposo per artisti.

Marco: «Per ora finché ci divertiamo continuiamo».

Giorgio: «Tra la pandemia e un giorno a settimana a “Le Iene” ci siamo riposati abbastanza».

Forest: «C’è stato un periodo in cui ero da Fabio Fazio, da Michelle Hunziker e a “Zelig”, e a volte qualcuno mi incontrava e mi chiedeva: “Scusa, ma che fine hai fatto?”».

Gli 8 comici fissi del programma e i personaggi che vedremo