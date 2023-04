La giornata della Terra su Focus

Il 22 aprile si celebra la 53a edizione, istituita per ricordare la bellezza del nostro pianeta ma anche per mettere in guardia l’umanità sugli equilibri ecologici minacciati Antonio de Felice







Fino a un miliardo di persone in quasi 200 Paesi nel mondo (Italia inclusa) il 22 aprile celebreranno la 53a edizione della Giornata della Terra, istituita per ricordare la bellezza del nostro pianeta ma anche per mettere in guardia l’umanità sugli equilibri ecologici minacciati. E il 22 Focus dedica l’intero palinsesto della giornata all’evento con numerosi programmi, tra i quali alle 21.15 spicca "Quando il Mediterraneo si prosciugò - Una storia geologica" del divulgatore scientifico Luigi Bignami, volto noto del canale di Mediaset.

Luigi, il tema della siccità è quanto mai attuale.

«Non solo in Italia ma ci sono all’estero altre situazioni ben peggiori e il problema non è strettamente legato ai cambiamenti climatici. Il documentario affronta l’argomento e svela qualcosa di poco noto, quando il nostro mare si prosciugò circa 6 milioni di anni fa per effetto della “chiusura” dello stretto di Gibilterra. Ancora oggi dalla Sicilia esportiamo nel mondo quelle enormi quantità di sale che erano emerse. Ma parleremo anche di tanto altro».

Abbiamo ancora qualche spazio di manovra sulla carenza d’acqua?

«Possiamo sperare che arrivi un periodo di perturbazioni sostanziose e non come quelle degli ultimi tempi. Ma aiuterebbe anche una maggiore consapevolezza del problema da parte della gente, come risparmiare l’acqua, ma non solo. La neve sparata dai cannoni per le piste di sci andrebbe poi raccolta come acqua nelle dighe così da poterla riutilizzare quando ne avremo bisogno».

La Giornata Mondiale della Terra può sicuramente dare un incentivo.

«Senza dubbio, un evento che fa pensare, come se ci fosse una splendida congiunzione di stelle in cielo, alziamo gli occhi ed esclamiamo che esiste un bellissimo universo che non avevamo mai colto. La giornata è un momento per farci pensare ancora all’importanza e al valore dell’ambiente in cui viviamo».

Come detto, la programmazione dedicata di Focus comincia alle 7.15. Oltre al documentario di Bignami c’è da segnalare anche: alle 18.15 la serie della BBC "Untamed Planet - Alaska + Namibia + Galapagos" sui posti meno contaminati della Terra e alle 22.15 "La Terra: uno sguardo geologico", con la storia del nostro pianeta dalla sua formazione fino a una riflessione sulla lunga evoluzione che ha portato allo sviluppo e alla diffusione della vita organica.