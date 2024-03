La lunga saga della famiglia Gucci finirà sugli schermi

Gaumont e Alcor Film siglano un accordo per un'opera audiovisiva che racconta la storia dell'ascesa del brand Redazione Sorrisi









Da una piccola bottega di artigiani fiorentini a una delle maison di moda più importanti in Italia e nel mondo: è la saga della famiglia Gucci. La divisione italiana di Gaumont ha annunciato la partnership con Alcor Film di Giorgio Gucci e la sua famiglia, per la prima volta insieme in un progetto audiovisivo che racconta la storia di questo brand.

La trama del progetto narra la storia familiare dei Gucci sin dalle sue origini, quando il fondatore Guccio Gucci aprì il suo suo negozio di borse in pelle a Firenze, e prosegue poi con il viaggio di suo figlio Aldo, che negli Anni 30 del secolo scorso apre la prima boutique a Roma. E contro la volontà del padre inizia l'avventura per internazionalizzare il marchio Gucci con l'espansione sul mercato americano.

Protagonismo, rivalità, egoismo e ambiziosa espansione: tutti questi elementi saranno rappresentati in una saga familiare dallo stile contemporaneo.