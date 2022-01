La minaccia dallo spazio in 10 film e serie tv da vedere in streaming

Come in “Don’t look up”, un giovane scopre al telescopio uno strano corpo celeste, una cometa che si sta per scontrare con la Terra: il suo insegnante avvisa un astronomo, ma questo muore in un incidente stradale prima di poter avvisare le autorità. Prodotto dalla DreamWorks di Steven Spielberg, uscì quasi contemporaneamente a un film che trattava lo stesso argomento: “Armageddon – Giudizio finale”.

Su Infinity+