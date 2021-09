La notte degli Emmy 2021 su Sky e Now

In diretta la notte tra il 19 e il 20 settembre la cermonia di consegna degli Oscar della tv Redazione Sorrisi







È attesa per la notte tra il 19 e il 20 settembre la cerimonia di premiazione dgli Emmy 2021. A trasmetterla in esclusiva per l’Italia sarà Sky, ma si potrà vedere anche su Now in streaming. Sarà quindi possibile di seguire la diretta degli Oscar della tv su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie a partire dalle 00.30 del 20 settembre. Lunedì sera, alle 19.40 su Sky serie e alle 22.15 su Sky Atlantic un ri-edit con gli highlight della serata.

Sarà l’attore e comico Cedric The Entertainer a presentare la cerimonia a Los Angeles, mentre dagli studi Sky a commentare ci sarà il giornalista Federico Chiarini e gli ospiti Guia Soncini e Mattia Carzaniga. In collegamento dagli Stati Uniti vedremo Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Da lì intervisterà i protagonisti di questa edizione. Il programma prevede un breve pre-show che porterà al red carpet, in onda dall’1.00, mentre la premiazione è attesa come sempre intorno alle 2 di notte.