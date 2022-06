La Rai e la Giornata mondiale dell’ambiente

A cinquant’anni dalla sua istituzione, un’occasione per sensibilizzare a livello globale sull’importanza di salvaguardare gli ecosistemi Giornata mondiale dell'ambiente Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Per la 50ª Giornata mondiale dell’ambiente, domenica 5 giugno, la Rai come sempre con la tv, la radio e il web contribuirà a far crescere la consapevolezza di quanto sia prezioso il nostro Pianeta. In particolare su Rai 1 “Uno Mattina in famiglia” darà spazio ai temi legati a questa giornata; mentre su Rai 2 alle 0.35 verrà trasmesso il concerto “Armainarmonia - Concerto per la natura”, che avrà spazio in prima serata, alle 21.15, su Rai 5: a suonare la banda dei Carabinieri per celebrare non solo il World Environment Day ma anche l’annuale della fondazione dell’Arma.

Inoltre tutte le testate giornalistiche radio e tv proporranno servizi e approfondimenti e Rai Premium, dalle 11 proporrà la miniserie con Beppe Fiorello “Io non mi arrendo”, la storia di un ispettore che, tra molte difficoltà, scopre un traffico di rifiuti tossici.

Tanti i contenuti pensati per coinvolgere bambini e ragazzi. Rai YoYo trasmetterà il film “Bernie the dophin” e in prima serata il lungometraggio di animazione “La tartaruga rossa”. Rai Scuola con Speciale Ambiente nell’arco della giornata proporrà puntate di “Newton”, “Storie della Scienza” e “Progetto Scienza - STEM”.

Infine RaiPlay pubblicherà una nuova antologia dal titolo “Una sola Terra”, che proporrà una serie di inchieste realizzate negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta da giornalisti Rai come Gianni Bisiach e Piero Angela. Approfondimenti che anticipano di decenni i temi caldi al centro del dibattito attuale, come lo smaltimento dei rifiuti, l’uso delle risorse energetiche, il buco dell’ozono e l’inquinamento ambientale. Sarà inoltre riproposta in Home Page e nella sezione Learning una versione aggiornata della collezione “Madre Terra”, già disponibile in catalogo con contributi e documentari selezionati da programmi Rai quali “Quark Atlante”, “SuperQuark+”, “Kilimangiaro”, “Sapiens” e “Geo”.