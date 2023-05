La Rugby World Cup su Sky con Diego Dominguez

Quella di quest’anno è la decima edizione, verrà disputata in Francia dall’8 settembre al 29 ottobre Diego Dominguez Antonio de Felice







Assegnata per la prima volta nel 1987, la Rugby World Cup rappresenta la più importante competizione per le gare di rugby a 15 (indica il numero di giocatori in campo, ndr). Quella di quest’anno è la decima edizione, verrà disputata in Francia dall’8 settembre al 29 ottobre e potremo ammirarla in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now. Per conoscere meglio questo sport abbiamo raggiunto telefonicamente Diego Dominguez, una leggenda di questo sport che si occuperà del commento tecnico. Abbiamo provato a conoscere meglio l’argentino, quinto miglior marcatore internazionale nella storia del rugby e volto Sky per questa disciplina, che ha giocato dal 1990 al 2003 nella nazionale italiana come mediano di apertura, il ruolo più importante.

Diego, perché un giovane dovrebbe appassionarsi al rugby?

«Perché fino a 16 anni è uno sport completo. Io nella mia vita ho fatto tante discipline, questa è per me la più formativa di tutte e a questa età non c’è nulla di più definito come il rugby. Uno sport dove tu crei veramente dei legami forti, sia con i tuoi compagni di squadra, con il tuo club, con te stesso. È uno sport dove tu hai bisogno dell’amico, hai bisogno del compagno di squadra, sia in attacco che in difesa, non puoi fare nulla da solo. Devi per forza avere qualcuno accanto, anche solo per un passaggio. L’unica cosa che puoi fare da solo è calciare la palla, poi andavo io a prendermela, l’unica senza compagni».

C’è chi accusa il rugby di essere uno sport violento…

«Assolutamente no. È uno sport tecnico, fino a 16 anni ci può essere qualche gesto più aggressivo, dipende molto anche dal fisico del giovane che gioca. Nei placcaggi ci posso essere situazioni nelle quali tu cadi male, certo, o hai messo il corpo non bene nel cadere e ti puoi fare male fino a 16 anni, ma in tutta la mia carriera non ho mai visto un infortunio grave. Poi nei soggetti dove i corpi si sviluppano di più entrano in gioco altre componenti come tanta palestra, tanta atletica e si diventa più potenti e più tosti. Questo resta uno sport di contatto, senza protezioni, senza niente, quindi gli infortuni ci stanno. Ma se sei formato bene, nella tecnica del placcaggio non dovresti farti male».

Vuole parlarmi del suo lodevole progetto dei Dominguez Camp?

«Quello a cui lei si riferisce si chiama “Progetto Insieme” per il recupero di terreni pubblici ammalorati o in disuso che vede coinvolti il Comune di Milano, il Gruppo Mediobanca e il CUS Milano Rugby, il club che ho scelto io, e che non era il mio storico, perché è una società molto seria. Club impegnato tutti i giorni nelle scuole e sui campi nella Zona 2 (Via Padova), Zona 7 (quartiere Baggio) e Zona 8 (quartiere Quarto Oggiaro) portare avanti questo progetto dove i giovani cominciano ogni anno a giocare a rugby. Perché abbiamo scelto questi tre luoghi? Perché qui i ragazzi si avvicinano a questo sport, e se sono interessati possono avere un aiuto dal CUS Milano. In quelle zone è necessaria molta integrazione e la vita familiare cambia, sono quartieri popolari piuttosto variegati. In alcune zone siamo a 60% di stranieri ma lo facciamo anche per aiutare l’inclusione. E come farlo velocemente? Attraverso uno sport come il rugby, ottimo strumento per la formazione dei valori».

Cosa manca alla nostra Nazionale di oggi?

«Potrò essere banale, ma deve arrivare a vincere un po’ più spesso, nelle partite importanti che sono quelle che ti fanno crescere. Ma bisogna incrementare il livello di preparazione, personale in primis ma anche di tutta la squadra. A livello fisico i giocatori ci sono ma si deve lavorare di più sulla tecnica, anche sul carattere, dobbiamo essere un po’ più cattivi, un po’ più aggressivi. Dobbiamo elevare di più il nostro gioco, puntare di più sul placcaggio, nelle battaglie uno contro uno, dobbiamo avere una fame superiore a quelle che oggi vedo in ogni partita e in tutti ruoli».

Su Sky Sport ci aspettano i mondiali in Francia. Volevo sapere come vede il cammino degli Azzurri verso la finale.

«Siamo in un girone impegnativo. Cominciamo dalla squadra più debole, la Namibia, poi incontriamo l’Uruguay che è una bellissima squadra, non con l’esperienza di un grande club ma una buona squadra, poi abbiamo la Nuova Zelanda e in fine la Francia padrone di casa. Insomma, per me questo è un buon calendario per noi. Se noi arriviamo alla Nuova Zelanda con due vittorie in tasca, la testa, la fiducia, l’autostima della squadra cambia completamente. Vincere i mondiali? Non lo so, noi comunque ci proveremo ad andare in finale».