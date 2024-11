“La Talpa – Who’s the mole” parte martedì 5 novembre su Canale 5

I primi contenuti sono già disponibili da oggi su Mediaset Infinity Redazione Sorrisi







Mediaset ha finalmente annunciato ufficialmente la data d'inizio di "La Talpa - Who's the mole", l'atteso reality condotto da Diletta Leotta a cui Sorrisi ha dedicato anche una copertina.

Il programma debutta in prima serata su Canale 5 martedì 5 novembre, ma già da oggi (1° novembre) sarà disponibile su Mediaset Infinity un’anticipazione che introduce gli spettatori nei meccanismi dello show. E non è tutto: giovedì 7 novembre parte “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione.