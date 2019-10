La terza stagione di “L’isola di Pietro” è esplosiva

10 Ottobre 2019 | 09:00 di Giusy Cascio

Sei prime serate nel segno del giallo, con un protagonista campione di simpatia: Gianni Morandi torna nei panni di Pietro Sereni nella terza stagione de "L’isola di Pietro", che si annuncia piena di sorprese. Nel cast non ci saranno Lorella Cuccarini (Isabella), impegnata a "La vita in diretta", e neanche Michele Rosiello, perché il suo personaggio, il vicecommissario Alessandro Ferras, viene ucciso in circostanze misteriose. Ma a indagare sull’omicidio del collega, interviene un poliziotto mandato a Carloforte da Roma: Valerio Ruggeri, interpretato da Francesco Arca, un uomo dai modi scanzonati, che però nasconde un segreto...

E ci sono altri due nuovi ingressi nella fiction, volti femminili molto amati dal pubblico: Francesca Chillemi e Caterina Murino. La prima è Monica, insegnante di educazione fisica che ha cresciuto la figlia da sola e vorrebbe proteggerla da qualsiasi pericolo. Con lei Valerio entrerà in confidenza e stabilirà un rapporto speciale. Caterina Murino, invece, ha il ruolo di Teresa, una donna coraggiosa che, rimasta vedova, si ritrova con due figli al centro di indagini della polizia. Fra lei e Pietro nascerà un’amicizia particolare, perché lui le starà accanto e l’aiuterà a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia.

Del resto, Pietro oltre che essere un medico stimato, un bravo pediatra, è la guida della comunità, un punto di riferimento per tutti nell’isola della Sardegna dal mare cristallino. Quando i contorni di una vicenda si fanno troppo scuri, la prima persona a cui rivolgersi è lui. Pietro trova una cura per tutto, ma spesso sono proprio i suoi familiari ad aver bisogno delle sue attenzioni, di ascolto e conforto.

Ce la farà la sua amata figlia Elena (Chiara Baschetti) a superare il lutto per Alessandro e ad andare avanti? Anche la nipote Caterina ha il cuore spezzato dopo la scomparsa del papà, ma per lei c’è una speranza: un’operazione in America potrebbe restituirle la vista perduta in un terribile incidente. Caterina vuol tornare presto a casa per riabbracciare il suo Diego (Erasmo Genzini). Sì, il ragazzo sembra aver messo la testa a posto e ha trovato la sua strada entrando in polizia. Ma il suo carattere turbolento gli farà commettere ancora degli errori che potrebbero costargli caro.