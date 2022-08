La tv che vedremo: i programmi del daytime dell’autunno 2022

Ogni giorno scoop e interviste, i programmi che andranno in onda durante il giorno nei prossimi mesi Silvia Toffanin Redazione Sorrisi







Alla conduzione ci sono i volti noti che tutti già amiamo. Ma stanno per arrivare anche alcune interessanti novità. Nei prossimi mesi ripartono anche i programmi diurni, da "La vita in diretta" a "Verissimo" e "Domenica In".

“ La vita in diretta ” - Raiuno dal 5 settembre

” - Raiuno dal 5 settembre “ Pomeriggio Cinque ” - Canale 5 dal 5 settembre

” - Canale 5 dal 5 settembre “ Ribelli ” - Raitre dal 10 settembre

” - Raitre dal 10 settembre “ Domenica In ” - Raiuno dall’11 settembre

” - Raiuno dall’11 settembre “ Vorrei dirti che… ” - Raidue dall’11 settembre

” - Raidue dall’11 settembre “ È sempre mezzogiorno! ” - Raiuno dal 12 settembre

” - Raiuno dal 12 settembre “ Unomattina ” - Raiuno dal 12 settembre

” - Raiuno dal 12 settembre “ I fatti vostri ” - Raidue dal 12 settembre

” - Raidue dal 12 settembre “ Verissimo ” - Canale 5 dal 17 settembre

” - Canale 5 dal 17 settembre “Amore criminale” Raitre dal 20 ottobre

"Verissimo"

Canale 5 dal 17 settembre

Con la conferma del doppio appuntamento settimanale il sabato e la domenica, ottenuta grazie agli ottimi ascolti della passata stagione, Silvia Toffanin è al timone del pomeriggio di Canale 5. Saranno tanti gli ospiti che, come di consueto, si racconteranno alla conduttrice (giunta alla sua 17a edizione): vedremo infatti susseguirsi volti famosi del grande cinema italiano, cantanti e presentatori tv.

"È sempre mezzogiorno!"

Raiuno - dal 12 settembre

Antonella Clerici torna ancora una volta con il suo show quotidiano all’ora di pranzo che usa la cucina come pretesto per far compagnia agli spettatori. E in questo modo riesce a parlare con sapienza di attualità e di natura, giocare con il pubblico e intervistare gli ospiti.

"Unomattina"

Raiuno dal 12 settembre

Un’ora al giorno di notizie, con ospiti in studio e filmati: sta per prendere il via la nuova stagione di “Unomattina” affidata per la prima volta a Massimiliano Ossini. Tra i temi trattati, il lavoro e l’economia, la crisi energetica e il caro bollette. Riflettori accesi anche su argomenti di ampio respiro come ambiente, cultura e spettacolo.

"Vorrei dirti che..."

Raidue dall’11 settembre

Come ringraziare o chiedere scusa a un familiare? I protagonisti del nuovo programma di Elisa Isoardi ci proveranno ogni domenica con un pranzo cucinato con la conduttrice, dopo avere acquistato insieme gli ingredienti.

"I fatti vostri"

Raidue - dal 12 settembre

La piazza virtuale nata dalla fantasia di Michele Guardì si apre con la nuova edizione fatta di storie di cronaca, ospiti e collegamenti, ma senza dimenticare momenti di svago e giochi. Anche quest’anno conducono Anna Falchi e Salvo Sottile, riconfermati.

"La vita in diretta"

Raiuno dal 5 settembre

Alberto Matano torna a informare il pubblico del pomeriggio con il suo programma dedicato ad attualità, cronaca, inchieste e approfondimento giornalistico. Non manca lo spazio delle interviste con il tavolo riservato ai protagonisti della tv, del cinema e della fiction.

Emma D'Aquino

Ribelli

Raitre dal 10 settembre

Amore criminale

Raitre dal 20 ottobre

Oriana Fallaci, Carmelo Bene, papa Luciani: Emma D’Aquino racconta personaggi che si sono ribellati alle convenzioni. Sempre su Raitre, conduce “Amore criminale” dal 20 ottobre.

"Pomeriggio Cinque"

Canale 5 dal 5 settembre

Come aveva annunciato lei stessa nell’ultima puntata della passata stagione, Barbara d’Urso torna a tenere compagnia agli spettatori con il suo contenitore di cronaca, gossip e buone notizie. La partenza del programma è stata anticipata a causa delle imminenti elezioni.

"Domenica in"

Raiuno dall’11 settembre

Mara Venier riparte la domenica pomeriggio con una formula ormai consolidata che prevede interviste ai protagonisti dello spettacolo e della vita culturale del Paese. Appuntamento speciale la sera di venerdì 16, quando andrà in onda “Domenica in show”.

