La tv che vedremo: i programmi dell’autunno 2022

Tornano i programmi più amati, ma non sempre con gli stessi conduttori. E tra le novità ci sono Savino che passa a Tv8 e Frassica con gli alunni del 1958.

“ Italia Uno on stage ” - Italia 1 dal 7 settembre

” - Italia 1 dal 7 settembre “ Soliti ignoti ” - Rai1 dall’11 settembre

” - Rai1 dall’11 settembre “ 100% Italia ” - TV8 dal 12 settembre

” - TV8 dal 12 settembre “ Nudi per la vita ” - Rai2 dal 12 settembre

” - Rai2 dal 12 settembre “ X Factor ” - Sky e Now dal 15 settembre

” - Sky e Now dal 15 settembre “ Arena 60 70 80 e 90 ” - Rai1 17, 24 settembre e 1 ottobre

” - Rai1 17, 24 settembre e 1 ottobre “ Tú sí que vales ” - Canale 5 dal 17 settembre

” - Canale 5 dal 17 settembre “ Amici - Daytime ” - Canale 5 dal 18 settembre

” - Canale 5 dal 18 settembre “ Scherzi a parte ” - Canale 5 dal 18 settembre

” - Canale 5 dal 18 settembre “ Uomini e donne ” - Canale 5 dal 19 settembre

” - Canale 5 dal 19 settembre “ Grande fratello vip ” - Canale 5 dal 19 settembre

” - Canale 5 dal 19 settembre “ Stasera tutto è possibile ” - Rai2 dal 26 settembre

” - Rai2 dal 26 settembre “ Il collegio ” - Rai2 dal 27 settembre

” - Rai2 dal 27 settembre “ Striscia la notizia ” - Canale 5 dal 27 settembre

” - Canale 5 dal 27 settembre “ Tale e quale show ” - Rai1 dal 30 settembre

” - Rai1 dal 30 settembre “ Maurizio Costanzo show ” - Canale 5 da fine settembre

” - Canale 5 da fine settembre “ Le Iene ” e “ Inside ” - Italia 1 dal 4 ottobre

” e “ ” - Italia 1 dal 4 ottobre “ Ballando con le stelle ” - Rai1 dall’8 ottobre

” - Rai1 dall’8 ottobre “ Una scatola al giorno ” - Rai2 dal 10 ottobre

” - Rai2 dal 10 ottobre “ L’eredità ” - Rai1 dal 31 ottobre

” - Rai1 dal 31 ottobre “ Che tempo che fa ” - Rai3 da ottobre

” - Rai3 da ottobre “ Non sono una signora ” - Rai2 dal 7 novembre

” - Rai2 dal 7 novembre “ Boomerissima ” - Rai2 dal 22 novembre

” - Rai2 dal 22 novembre “ Bar stella ” - Rai2 dal 22 novembre

” - Rai2 dal 22 novembre “ Zelig ” - Canale 5 a novembre

” - Canale 5 a novembre “ Mi casa es su casa ” - Rai3 dal 1 dicembre

” - Rai3 dal 1 dicembre “ Sanremo giovani ” - Rai1 12 dicembre

” - Rai1 12 dicembre “ Go Gianni Go ” - Rai1 19 dicembre

” - Rai1 19 dicembre “ L’anno che verrà ” - Rai1 31 dicembre

” - Rai1 31 dicembre “Back to school” - Italia1 prossimamente

Amadeus

"Soliti ignoti"

Raiuno - dall’11 settembre

"Arena 60 70 80 e 90"

Raiuno - 17 e 24 settembre, 1° ottobre

"Sanremo giovani"

Raiuno - 12 dicembre

"L’anno che verrà"

Raiuno - 31 dicembre

Ci aspettano grandi eventi su Raiuno con Amadeus, che riparte con “Soliti ignoti” l’11 settembre. Dall’Arena di Verona, tre serate dedicate a decenni storici per la musica: tra gli ospiti, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler, Paul Young, Ornella Vanoni... E a dicembre il direttore artistico del Festival di Sanremo entrerà nel clima della gara canora con “Sanremo Giovani” e saluteremo insieme con lui l’arrivo del 2023 a “L’anno che verrà”.

"Italia Uno on stage"

Italia 1 - dal 7 settembre

Il mercoledì su Italia 1 sarà la serata dedicata alla comicità e al buon umore grazie a “Italia Uno on stage”, quattro speciali che riprendono alcuni spettacoli teatrali dei campioni della risata. E potremo vedere al loro meglio sul palco Andrea Pucci, Giuseppe Giacobazzi, Max Angioni e Maurizio Battista.

"100% Italia"

TV8 - dal 12 settembre

Nicola Savino ha lasciato Mediaset per una nuova avventura: il game show preserale “100% Italia”, al via il 12 settembre su Tv8. Si sfidano due coppie di concorrenti che devono indovinare l’esito di vari sondaggi. In studio, infatti, ci sarà un gruppo di 100 persone, rappresentativo della popolazione italiana, che esprimerà via via la propria opinione sui temi più disparati.

"Nudi per la vita"

Raidue - dal 12 settembre

Sei uomini e sei donne, tutti personaggi famosi, partecipano al nuovo programma in quattro puntate “Nudi per la vita”, condotto da Mara Maionchi su Raidue dal 12 settembre. La trasmissione affronta in modo leggiadro un tema importante: la prevenzione dei tumori al seno e alla prostata. Al fianco di Mara, il coreografo Marcello Sacchetta.

"X Factor"

Sky e Now - dal 15 settembre

La prossima edizione di “X Factor” inizia il 15 settembre su Sky e Now. A 11 anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna nel talent da conduttrice. E in giuria vedremo, da sinistra: Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Rkomi e Fedez.

Maria De Filippi

"Tú sí que vales"

Canale 5 - dal 17 settembre

"Amici - Daytime"

Canale 5 - dal 18 settembre

"Uomini e donne"

Canale 5 - dal 19 settembre

A metà settembre su Canale 5 tornano le “corazzate” di Maria De Filippi. Il sabato sera c’è “Tú sí que vales”, con il cast confermato: alla conduzione Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara; la giuria composta da Maria, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, più Sabrina Ferilli “rappresentante del popolo”. La domenica pomeriggio riapre la scuola di “Amici” e da lunedì 19 continueremo ad appassionarci alle storie d’amore dell’inossidabile dating show “Uomini e donne”.

"Scherzi a parte"

Canale 5 - dal 18 settembre

Nuove gag in pista per la nuovissima edizione di “Scherzi a parte”, al via da domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi. Nel nuovo ciclo di puntate, quante e quali saranno le “vittime” della perfidia degli autori e dei loro complici? Già il promo dello show, un evidente (ed esilarante) omaggio ai celebri schiaffoni in treno del film “Amici miei” di Mario Monicelli, promette bene...

"Grande fratello vip"

Canale 5 - dal 19 settembre

Nello spot della settima edizione del “Grande Fratello Vip” si vedono Johnny Depp, Lady Gaga, Ronaldo e la regina Elisabetta ai provini. È il modo ironico con cui il conduttore Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, crea suspense sul cast. Si parte il 19 settembre, in prima serata su Canale 5.

Stefano De Martino

“Stasera tutto è possibile”

Raidue - dal 26 settembre

L’ottava edizione di “Stasera tutto è possibile” parte il 26 settembre in prima serata su Raidue. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli Stefano De Martino presenterà comici, attori e vip alle prese con prove divertenti.

"Bar stella"

Raidue - dal 22 novembre

De Martino conduce per il secondo anno il suo show in seconda serata, dal 22 novembre su Raidue. Si intitola “Bar Stella”, come il locale del nonno in cui è cresciuto. Perfetto per chiacchierare con gli amici ospiti, in libertà.

"Il collegio"

Raidue - dal 27 settembre

Oltre a rivederlo a “Che tempo che fa”, lo... sentiremo! Sì, perché Nino Frassica debutta come voce narrante a “Il collegio”, il docureality di Raidue con protagonisti 20 adolescenti che studiano in un istituto di un’epoca diversa. Il comico subentra a Giancarlo Magalli in questa settima edizione che catapulta i ragazzi nel 1958. «Mi comporterò come farei vedendo il programma a casa, con un approccio più personale, da spettatore» ha detto Frassica.

"Striscia la notizia"

Canale 5 - dal 27 settembre

Che colpo, la prima coppia di conduttori di “Striscia la notizia”! Accanto ad Alessandro Siani, che è già uno dei volti fissi del tg satirico di Antonio Ricci, al suo esordio dietro il bancone ci sarà Luca Argentero, il popolarissimo “Doc” della fiction. Il comico napoletano e l’attore torinese formano un duetto davvero sorprendente. Perfetto per aprire al meglio la nuova stagione del programma e introdurre con ironia i servizi e le inchieste sul campo degli inviati di “Striscia”, al via il 27 settembre su Canale 5.

"Tale e quale show"

Raiuno - dal 30 settembre

Si scaldano i motori di “Tale e quale e show”, che riparte su Raiuno il 30 settembre. Il conduttore Carlo Conti ha confermato in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, più un imitatore diverso in ogni puntata. Tra le novità, il ritorno in gara di Francesco Paolantoni da “ripetente”, affiancato da Gabriele Cirilli che gli farà da “coach” con lezioni speciali.

"Maurizio Costanzo show"

Canale 5 - da fine settembre

L’appuntamento imprescindibile con il più longevo dei talk show è in seconda serata su Canale 5. A fine settembre ritorna il “Maurizio Costanzo Show”, che ha all’attivo 41 edizioni e oltre 4.400 puntate. Maurizio Costanzo festeggia i 40 anni della trasmissione, che ha esordito a settembre del 1982 dal Teatro Parioli di Roma. Come da tradizione, sul palco si alterneranno grandi ospiti per discutere insieme dei temi più importanti d’attualità.

"Le iene" e "Inside"

Italia 1 - dal 4 ottobre

Confermata alla conduzione di “Le iene” Belen Rodriguez al fianco di Teo Mammucari. Ma per lo storico programma di Davide Parenti in autunno ci sarà una novità: oltre alla puntata classica del martedì in prima serata, la domenica sera arriva “Inside”, una serie di speciali dedicati ai casi di cronaca (e non solo) che hanno destato più scalpore.

"Ballando con le stelle"

Raiuno - dall’8 ottobre

Si lavora alacremente al nuovo cast della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, al via l’8 ottobre su Raiuno. La conduttrice dello show del sabato sera, Milly Carlucci, è a caccia di star e nuovi maestri di danza. Già ufficializzata tra i concorrenti, Iva Zanicchi.

"Una scatola al giorno"

Raidue - dal 10 ottobre

«Cosa c’è nella scatola?». Lo indovineranno le coppie di concorrenti nel nuovo gioco “Una scatola al giorno”, condotto da Paolo Conticini in prima serata su Raidue. In studio con lui, anche tanti ospiti famosi.

"L'eredità"

Raiuno - dal 31 ottobre

Flavio Insinna riapre le porte del game show preserale “L’eredità”. In ciascuna puntata sette concorrenti si sfidano in diverse prove eliminatorie fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina, e aggiudicarsi così il premio finale.

"Che tempo che fa"

Raitre - da ottobre

Come di consueto riparte agli inizi di ottobre “Che tempo che fa”, lo show della domenica sera di Raitre. Fabio Fazio, che nel 2023 festeggerà 40 di carriera in tv (debuttò con la Carrà a “Pronto, Raffaella?”), avrà al suo fianco Luciana Littizzetto con il suo umorismo. E Filippa Lagerbäck introdurrà gli ospiti in studio per le interviste esclusive.

"Non sono una signora"

Raidue - dal 7 novembre

Torna alla conduzione di uno show dopo oltre 15 anni e lo fa su Raidue, dal 7 novembre in prima serata. Alba Parietti presenta “Non sono una signora”, un nuovo programma dedicato all’arte del travestimento delle drag queen. E che ha per protagonisti volti noti al pubblico.

"Boomerissima"

Raidue - dal 22 novembre

Dopo 25 anni in Mediaset, Alessia Marcuzzi arriva su Raidue con il nuovo programma “Boomerissima”, in partenza martedì 22 novembre in prima serata. Il sottotitolo illustra i contenuti dello show: “Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer: il grande gioco delle generazioni e dei ricordi”. Si tratta di un varietà che racconta i personaggi, la musica, le trasmissioni tv, i film, le pubblicità, ma anche le mode e i fatti di cronaca degli Anni 70, 80, 90 e 2000 paragonandoli al presente, per capire se si stava meglio prima... oppure no!

"Zelig"

Canale 5 - a novembre

Ma quante risate ci aspettano con le nuove puntate di “Zelig”? Dopo il grande successo dello scorso anno, Canale 5 propone un altro ciclo di serate-evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sul palco, presentati da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, si alterneranno comici storici dello show e giovani leve del cabaret.

"Mi casa es su casa"

Raitre - dal 1° dicembre

Atmosfera informale e tanto sentimento come nei film del regista spagnolo Pedro Almodóvar. Sono questi gli ingredienti del nuovo programma “Mi casa es tu casa”, in prima serata dal 1° dicembre su Raitre. Cristiano Malgioglio dialogherà con vari ospiti nella sua casa romana.

"Go Gianni Go"

Raiuno - 19 dicembre

Riprende il ritornello «Go, Johnny, go!» (della mitica canzone di Chuck Berry “Johnny B. Goode”) il titolo dello spettacolo di Gianni Morandi su Raiuno il 19 dicembre: un “one man show“ con tanti ospiti e che mette al centro la musica, per celebrare i 60 anni di carriera dell’artista. C’è da scommetterci: sarà una bella festa in compagnia dell’eterno ragazzo della canzone italiana che, da “Fatti mandare dalla mamma” fino a “La ola”, è sempre sulla cresta dell’onda.

"Back to school"

Italia 1 - prossimamente

Sarà uno dei volti di punta Mediaset a condurre su Italia 1 la seconda stagione di “Back to school”. Federica Panicucci prende il posto di Nicola Savino al timone del reality in cui una ventina di vip saranno alle prese con le domande dell’esame di quinta elementare. Aiutati nell’impresa, e a volte “bacchettati”, dai bambini (i Maestrini).

E inoltre

"Meraviglie - La penisola dei tesori"