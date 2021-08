La tv che vedremo: i programmi di attualità dell’autunno 2021

Tornano i grandi programmi d’informazione che raccontano e commentano fatti, persone e temi del momento Barbara Palombelli Redazione Sorrisi







Barbara Palombelli

"Forum"

Canale 5 - dal 13 settembre

"Stasera Italia"

Canale 5 - dal 13 settembre

Il 13 settembre sarà un giorno decisamente importante per Barbara

Palombelli, che torna a essere impegnata su tre fronti. Da quel lunedì,

infatti, su Canale 5 partirà la nuova stagione di ”Forum” ma prenderà il via anche ”Lo sportello di Forum” su Rete 4. Sempre su questo canale, poi, dallo stesso giorno Barbara tornerà a condurre ”Stasera Italia”, dal lunedì al venerdì.

"Buoni o cattivi"

Italia 1 - dal 7 settembre

Veronica Gentili rimane alla conduzione di ”Stasera Italia Weekend” su Rete 4, che non si è mai fermato e che l’ha vista al lavoro per tutta l’estate, ma per la giornalista romana arriva anche un nuovo programma in prima serata su Italia 1. Una serie di interviste e reportage per indagare la distanza tra il bene e il male. Si nasce oppure si diventa buoni o cattivi? La trasmissione sarà un’occasione per definire due mondi solo apparentemente lontani, per scavare all’interno delle persone e far emergere la loro vera natura.

"Fuori dal coro"

Rete 4 - dal 7 settembre

Mario Giordano torna in prima serata con l’inconfondibile piglio impetuoso e con quello che lui definisce ”giornalismo di rottura”. Se qualcosa non gli va a genio non lo manda certo a dire, grida, si arrabbia. E con la determinazione di sempre è pronto ad affrontare i temi più caldi dell’autunno.

"Report"

Raitre - dal 25 ottobre

Dal mondo del pallone al traffico illecito di rifiuti tossici, sono tante le inchieste di Sigfrido Ranucci che hanno fatto tremare i polsi ai potenti. E dopo “il meglio di” andato in onda in estate, la nuova stagione promette scintille.

"Dritto e rovescio"

Rete 4 - dall’8 settembre

Si è fatto crescere la barba, ha perso 31 chili e ha trovato l’amore. Da un anno la vita di Paolo Del Debbio è cambiata, ma non il suo programma che torna a occuparsi di attualità ed economia, anche con le dirette nelle piazze tra la gente.

"Maurizio Costanzo show"

Canale 5 - in autunno

Quella che sta per cominciare sarà la stagione del quarantennale di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. E a questo proposito Maurizio Costanzo ha lavorato a molte novità che presto vedremo in onda per celebrare con tanti ospiti e il suo pubblico questa ricorrenza.

"Chi l'ha visto?"

Raitre - dall’8 settembre

Non si è fermata neanche durante il lockdown l’instancabile Federica Sciarelli, che da 17 anni conduce questo programma seguitissimo. Fra le puntate che più hanno appassionato gli spettatori, quelle sulla vicenda di Denise Pipitone, l’intervista al fratello di Emanuela Orlandi e quella alla mamma di Elisa Claps. E dopo i due speciali andati in onda quest’estate stiamo finalmente per vedere quali nuovi casi verranno affrontati.

"Porta a porta"

Raiuno - dal 14 settembre

Le imminenti elezioni amministrative, ma anche quelle per il nuovo Presidente della Repubblica, previste a febbraio 2022, saranno sicuramente fra gli argomenti discussi nell’ormai storico salotto di Bruno Vespa. L’appun- tamento è per martedì, mercoledì e giovedì.

"Non è l'Arena"

Da poco più di un anno vive sotto scorta per le minacce ricevute dalla mafia. Che sarà ancora uno dei temi più dibattuti da Massimo Giletti anche nella nuova edizione. Non mancherà una finestra su obiettivi meno impegnativi ma sempre legati all’attualità.

"Quarta repubblica"

Rete 4 - dal 6 settembre

L’ultima puntata è andata in onda il 5 luglio, ma Nicola Porro è già pronto a tornare sugli schermi per parlare, con la sua consueta verve, anche di politica e di economia con analisi approfondite e ospiti in studio.

E inoltre...