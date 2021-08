La tv che vedremo: i programmi in prima serata dell’autunno 2021

Canale 5 - dal 13 settembre

Alfonso Signorini riprende le redini del reality giunto alla sesta edizione, per lui la terza come conduttore. Mentre si sta mettendo a punto il cast dei concorrenti (per ora è ufficiale Katia Ricciarelli), certa è la presenza in studio delle opinioniste Sonia Bruganelli (produttrice e moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe (ex concorrente del reality). Sono previste 13 puntate e alcuni raddoppi (ovvero la messa in onda due volte a settimana).