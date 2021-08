La tv che vedremo: il calcio dell’autunno 2021

Le sfide del campionato, le coppe e gli approfondimenti: che spettacolo! Piero Chiambretti Redazione Sorrisi







Tiki Taka

Italia 1 - dal 13 settembre

Dopo la pausa per le partite della Nazionale, Piero Chiambretti torna per il secondo anno alla guida del programma di approfondimento sportivo della seconda serata del lunedì di Italia 1. Come da tradizione, tra calcio e spettacolo, si commenteranno i risultati delle partite della Serie A e non solo. Non mancheranno ospiti, calciatori e giornalisti.

Champion League

Canale 5 - dal 14 settembre (fase a gironi)

Coppa Italia

Da dicembre (sedicesimi)

Mediaset quest’anno trasmette 17 gare in chiaro di Champions League e 104

via streaming su Infinity+. Ad Alberto Brandi il compito di guidare il “dopopartita” su Canale 5 il martedì. Novità è l’arrivo per tre anni della Coppa Italia che tornerà a metà dicembre per i sedicesimi.

Serie A e non solo

DAZN - Già in onda

La piattaforma DAZN trasmette tutte le partite del Campionato di Serie A con gli approfondimenti guidati da Diletta Leotta, Giorgia Rossi e Marco Cattaneo. Su DAZN ci sono anche la Serie B, l’Europa League, il meglio della Conference League, la Champions League femminile e altri sport.

Champions League Show

Sky Sport Uno - da settembre

Sky trasmetterà tre partite in coesclusiva di Serie A, la Serie B, ma soprattutto la Champions League (121 partite), l’Europa League e la Conference League (oltre ad altri sport). Ad Anna Billò il compito di guidare i commenti in studio del “dopopartita” proprio della Champions.

La domenica sportiva

Raidue - già in onda

90° minuto

Raidue - già in onda

Con la ripresa del Campionato di Serie A, Raidue ha rimesso in campo le sue trasmissioni stori- che, ossia “La domenica sportiva” e “90° minuto”. A condurle sono Jacopo Volpi, affiancato da un frizzante Teo Teocoli, e Marco Lollobrigida.