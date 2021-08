La tv che vedremo: il programmi del daytime per l’autunno 2021

Raiuno - dal 25 settembre

Quest’anno ci sono cambiamenti di scena, format e orario (previsto per le 14.00, di ogni sabato), ma lo spirito è lo stesso di sempre: i temi d’attualità, impegnati e non, vengono trattati da due squadre, una per il “sì” e una per il “no”, gestite con arte da Marco Liorni.