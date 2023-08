La tv che vedremo: programmi, serie tv e film dell’autunno in streaming

Dalla docuserie "Vasco - Il supervissuto" su Netflix alla parte dedicata a Sanremo dela nuova stagione di "The Ferragnez" su Prime Video, passando per "Italia's got talent" approdato su Disney+. Ma ci sono anche le serie tv, come la nuova stagione di "Monterossi", lo spin-off di "Suburra" "Suburraeterna", "I leoni di Sicilia" diretta da Paolo Genovese, ma anche i Me contro te e "Everybody loves diamonds", con Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Kim Rossi Stuart e Anna Foglietta.

Netflix

Di4ri 2 - 14 settembre

Che cosa è successo dopo l’occupazione della scuola di Marina Piccola? La serie per teenager di Netflix riparte da qui con la prima metà della seconda stagione. Sex education 4 - 21 settembre

Si concluderanno con la quarta stagione le vicende di Otis, finalmente arrivato al college insieme con l’eterno amico Eric. Per loro sarà l’inizio di una nuova vita. Vasco - Il supervissuto - a settembre

Nella docuserie di Netflix, Vasco Rossi si racconterà in prima persona attraverso cinque episodi diretti dal fidato Pepsy Romanoff (che da anni si occupa della regia dei suoi concerti). Scopriremo così i segreti della più grande rockstar italiana, e i retroscena del suo successo. Berlino - dicembre

Una delle serie internazionali più attese dell’anno è lo spin-off ufficiale di “La casa di carta” con Pedro Alonso che ritorna a interpretare il personaggio di Berlino. Suburraeterna - prossimamente

Prime Video

Dopo aver visto la seconda stagione della docuserie che “mette il naso” nella vita privata di Fedez e Chiara Ferragni, ecco arrivare un episodio speciale ambientato durante i giorni di Sanremo 2023, che Chiara ha condotto al fianco di Amadeus.

Uno spin-off della saga cinematografica di “John Wick”. Al centro c’è la storia dell’albergo dove si incontrano assassini di ogni nazione.

Ritorna con nuove puntate lo show sull’improvvisazione con Frank Matano in cui quattro comici si affrontano in sfide esilaranti. Tra i contendenti, Lucia Ocone e Francesco Pannofino.

La serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli (il cui titolo significa “Tutti amano i diamanti”) è ispirata a un famoso furto di gioielli avvenuto ad Anversa nel 2003. Con Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Kim Rossi Stuart e Anna Foglietta.

Riecco Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Carlo Monterossi, detective ideato dallo scrittore Alessandro Robecchi, che indaga in una Milano mai vista prima in tv. Nel cast ritorna anche Carla Signoris (è la presentatrice Flora De Pisis).

Nei sei episodi di questa serie di Prime Video diretta da Eros Puglielli, Pietro Sermonti è Alfonso, che scopre il lavoro che il padre (Christian De Sica) gli ha sempre tenuto nascosto: era un gigolò! In difficoltà economiche e sentimentali (la moglie ha il volto di Ambra Angiolini), l’uomo tenterà di seguire le orme paterne, con risultati inattesi. Nel ricco cast, anche Stefania Sandrelli e Sandra Milo.

Nella seconda stagione di questa coloratissima serie gli youtuber più amati dai bambini, Luì (vero nome Luigi Calagna) e Sofì (all’anagrafe Sofia Scalia), meglio noti come i Me Contro Te, ritornano a palazzo con i nipoti della regina dopo aver girato il mondo. E quante ne combineranno...

Un premio alla carriera ricevuto da Fabio De Luigi diventa suo malgrado il pretesto per un viaggio nella sua vita professionale, strampalato e pieno di sorprese.

Disney+

Italia’s got talent - dal 1° settembre

È su Disney+ la terza vita (dopo Mediaset e Sky) dello show. Giudicheranno talenti di ogni tipo Frank Matano ed Elettra Lamborghini, a sinistra, e Mara Maionchi (82) e Khaby Lame (23) , a destra. Conducono, al centro, Aurora Leone e Gianluca Fru (27).

Gli amanti della saga Marvel non stanno più nella pelle per conoscere il destino di Loki, il fratello (ex cattivo) di Thor, interpretato da Tom Hiddleston.

Il romanzo best seller di Stefania Auci diventa un’intensa saga familiare in otto episodi su Disney+ diretta da Paolo Genovese e ambientata nella Sicilia di metà Ottocento, con Miriam Leone nei panni della dirompente Giulia Portalupi e Michele Riondino in quelli di Vincenzo Florio.

Paramount+