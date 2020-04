La tv per bambini: i consigli del pedagogista

Foto: Giulio Scarpati e Lino Banfi in "Un medico in famiglia"

16 Aprile 2020 | 17:32 di Giusy Cascio

In isolamento a casa, i nostri figli hanno bisogno di maggiori attenzioni. Perché le lezioni scolastiche si fanno via Internet, e perché mancano gli svaghi e lo sport. Tanto che molti pediatri ed educatori chiedono “l’ora d’aria” in cui loro possano muoversi un po’. Tra questi c’è Alberto Pellai, medico, pedagogista dell’età evolutiva e papà di quattro figli, che ci dà alcuni consigli.



Belle favole e abiti comodi

«Bisogna mantenere orari regolari e 9-11 ore di sonno» suggerisce l’esperto. «Prestiamo attenzione soprattutto al rito della buonanotte. È normale che i bambini ci chiedano più coccole, per calmare le loro paure. Rassicurariamoli con il contatto fisico, la lettura condivisa o l’ascolto di una fiaba. Separiamo bene la vita attiva dal riposo. Di giorno non si sta in pigiama, ma con abiti comodi, adatti a stare in casa. Una volta alla settimana ci si può sbizzarrire e travestirsi da pirati per giocare o vestirsi eleganti per una “cena di gala” in famiglia. Sono momenti che restituiscono gioia e normalità».



Giochi e ginnastica al sole

«Alterniamo giochi manuali (lavoretti, disegni, puzzle e costruzioni) a quelli da tavolo: Monopoly, Taboo, Risiko…» dice Pellai. «Chi ha un cortile condominiale, chieda ai vicini il permesso di giocare a palla lì, per far prendere ai bimbi mezz’ora di sole. Il movimento si può fare anche al chiuso, seguendo tutorial di ginnastica su YouTube, recuperando la Wii con giochi come “Just Dance” o semplicemente mettendo un po’ di musica per ballare in libertà».



Cibo sano e compiti senza ansie

«Può succedere che i bambini ripetano spesso: “Ho fame”. Non sempre è appetito vero, a volte è una richiesta di affetto» avverte l’esperto. «Ma rimpinzarli di merendine è dannoso per la salute. Coinvolgiamoli nella preparazione dei pasti. E per merenda gustiamo una torta fatta insieme con ingredienti sani. Quanto ai compiti, non è tempo di pensare ai voti e ai programmi. Lasciamoli studiare da soli, senza ansie da prestazione. Ora più che mai la lettura è un’alleata preziosa per i bambini perché aiuta a “evadere”. In questo momento racconti di avventura o del mistero, ma anche di viaggio, fanno volare con la fantasia».

Che cosa vedere? Idee giuste per tutte le età

«In questo momento d’emergenza sarebbe sbagliato limitare il consumo di tv dei bambini a un massimo di due ore al giorno, come in condizioni normali, perché la tv ora è una finestra di libertà» nota Alberto Pellai. «Possiamo essere più elastici, ma costruendo un palinsesto adatto a loro con cinque “ingredienti”: informazione su ciò che succede, nutrimento fatto di storie, intrattenimento, apprendimento che supporti le conoscenze scolastiche e programmi dove si faccia del moto».