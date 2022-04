La Via Crucis su Rai1 e Tv2000

Il Santo Padre torna a celebrare la Via Crucis al Colosseo e alla presenza dei credenti, venerdì 15 aprile alle ore 21 in mondovisione. Antonio de Felice







Negli ultimi due anni si era svolta in piazza San Pietro, in assenza dei fedeli a causa della pandemia. Ora il Santo Padre torna a celebrare la Via Crucis al Colosseo e alla presenza dei credenti, venerdì 15 aprile con diretta su Raiuno e TV2000 alle ore 21 in mondovisione.

La Via Crucis non è l’unico degli appuntamenti nella Settimana Santa che hanno come protagonista papa Bergoglio: il 10, per la Domenica delle Palme, presiede la messa in piazza San Pietro; il 14, nella basilica vaticana, celebra la messa del Crisma, e nel pomeriggio del giorno dopo presiede la rievocazione della Passione. Il 16 il Papa è alla Veglia Pasquale nella notte santa e nella mattina di domenica 17 celebra la messa di Pasqua che precede la benedizione Urbi et Orbi.

La domenica sera, infine, andrà in onda su Raiuno I volti dei Vangeli, lo speciale in cui Francesco parlerà dei personaggi del Vangelo, da Giuseppe a Pietro, da Matteo alla Maddalena. Le sue parole saranno accompagnate dalle immagini di alcune opere d’arte in cui questi sono rappresentati. La messa in onda sarà preceduta da un intervento di Roberto Benigni nella parte conclusiva del Tg1 delle 20 e sarà seguita da uno speciale Tg1 dedicato al viaggio del Papa in Iraq del 2021.