La7 compie 20 anni

Buon compleanno La7! La rete il 24 giugno festeggia il suo ventesimo anniversario. E lo fa con una giornata di programmazione con i volti che hanno fatto la sua storia e con "Viaggio in Italia", titolo della puntata speciale di "Tagadà" che andrà in onda in prima serata. Alla conduzione Tiziana Panella, che proporrà una serie di reportage realizzati in prima persona.

Tiziana, torna quindi a fare l’inviata.

«Ho voluto recarmi sui luoghi del Covid che fino ad un anno e mezzo fa erano sconosciuti, come, ad esempio, Codogno. Si tratta di un viaggio intorno alle persone, alle storie, ora che incomincia a intravedersi un po’ di luce con i vaccini».

Lei è uno dei volti storici di La7.

«Sono entrata nel 2001 come giornalista e conduttrice del Tg sotto la direzione di Gad Lerner in una rete che si andava definendo. Oggi posso dire che La7 è casa mia, la mia famiglia. Entrai in questa emittente e, dopo un anno e mezzo, nasceva mia figlia Lucia. Ho vissuto tante fasi della vita: la carriera in salita, il cambiamento da donna a mamma…».

Il ricordo che custodisce nel cuore?

«Ho condotto il telegiornale fino al sesto mese di gravidanza. Andavo in diretta con il pancione. La cosa divertente è che Lucia, con la sigla del telegiornale, ballava, scalciava e faceva le capriole per poi tranquillizzarsi quando cominciavo a parlare. Ricordo che mia madre, che viveva lontana, mi chiedeva di fare il lancio dei titoli del Tg mettendomi di profilo, così poteva controllare quanto crescesse la pancia».