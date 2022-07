La7, i palinsesti della nuova stagione. Arriva Caterina Balivo

Il 12 luglio è stata presentata la stagione 2022/2023, tra novità e conferme Caterina Balivo Antonella Silvestri







La7 cala i suoi assi in vista della prossima stagione televisiva. Il 12 luglio, sono stati presentati a Milano i nuovi palinsesti della rete per la stagione 2022/2023, tra novità e conferme.

«Sono stati due anni molto impegnativi. Dal punto di vista televisivo c'è stato uno sforzo molto grande e noi come emittente abbiamo cercato di essere presenti al cento per cento, non tralasciando mai nulla. Le persone hanno bisogno di affidarsi a chi è autorevole e noi abbiamo avuto un incremento di ascolti importante. Vuol dire che la nostra programmazione è forte» ha dichiarato l’editore Urbano Cairo durante la presentazione alla stampa della nuova offerta.

Le novità

Tra le novità della prossima stagione il programma di Aldo Cazzullo, "Una giornata particolare", in onda in autunno, un format originale in cui il giornalista racconta in ogni puntata la giornata particolare di un personaggio storico, partendo da Giulio Cesare per finire a Napoleone e Mussolini.

La domenica alle 19, invece, è in programma un appuntamento settimanale dedicato ai libri con Concita De Gregorio dal titolo “In onda libri”. Ma la vera new entry nella rete è Caterina Balivo che debutterà a metà settembre con un nuovo game show nella fascia preserale. Si tratta di un format di parole, alla scoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e di puro intrattenimento.

La prima serata

Nel girone delle conferme rimane Massimo Giletti al timone di ”Non è l’Arena" la domenica sera, il lunedì invece appuntamento con la fiction, mentre il martedì Giovanni Floris ripropone “Dimartedì”. Mercoledì appuntamento con "Atlantide" con Andrea Purgatori, giovedì “Piazzapulita” di Corrado Formigli, il venerdì riconfermati anche Diego Bianchi e Makkox con "Propaganda live", il sabato “Eden - Un pianeta da salvare” con Licia Colò.

Il daytime

Rimangono al proprio posto gli appuntamenti giornalieri con "Omnibus" condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, "Coffee Break" con Andrea Pancani, "L'Aria che tira" con Myrta Merlino e "Tagadà" con Tiziana Panella. Al timone dell'informazione troveremo sempre Enrico Mentana con il TgLa7 e Lilli Gruber con “Otto e Mezzo” nell'access prime time.

Le serie tv

Per quel che riguarda le serie tv, in autunno verrà trasmessa la quarta stagione di “Yellowstone” con Kevin Costner, mentre in prima visione proseguirà durante l’estate la serie “Servant of The People – nascita di un Presidente” con protagonista il premier Ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche le nuove puntate di “Padre Brown”. Occhio anche a “Domina” con Kasia Smutniak, una produzione Sky Original in esclusiva in chiaro su La7. Spazio anche ai grandi eventi sportivi come il campionato di calcio femminile di Serie A.