“Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani” arriva in tv, in chiaro

Il primo documentario, attualmente disponibile, in esclusiva, su Discovery+, sarà trasmesso in chiaro a febbraio sul canale Nove

15 Gennaio 2021 | 14:55 di Antonella Silvestri

Si tratta del primo documentario che racconta la vita di Patrizia Reggiani, ex signora Gucci, la cui storia personale sembra essere uscita direttamente dalla penna di un romanziere noir. “Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani” è disponibile, in esclusiva su Discovery+ Italia e sarà trasmesso in chiaro a febbraio sul canale Nove.

Chi è veramente Patrizia Reggiani? Le telecamere raccontano la vita della “vedova nera” di Maurizio Gucci dagli aspetti più glamour a quelli più cupi, come la condanna in via definitiva quale mandante dell’omicidio del marito. Dopo aver trascorso quasi vent’anni in carcere e dopo aver scontato la sua pena, si ritrova catapultata in una nuova vita. Il documentario, diretto da Jovica Nonkovic, è scritto da Marina Loi e Flavia Triggiani con la consulenza di Serena Castana, a cura di Giulia Cerulli. Patrizia Reggiani, è una donna dalla vita complessa, passata tra lusso, alta finanza e magnificenza, ma anche con incursioni nel degrado.

Lady Gucci ha attraversato momenti di gloria e periodi di grandi difficoltà. Una vita dove l’odio ha preso il posto dell’amore, e il desiderio di vendetta sta avuto la “meglio” sulla passione. Dove a location come sontuose magioni - dalla casa di Saint Moritz alla spettacolare barca, il Creole, ritenuta da molti la barca più bella del mondo - si alternano luoghi popolati da loschi figuri. Una storia in cui la “vedova nera” alla compagnia delle signore della Milano bene, preferisce quella di una confidente, Pina Auriemma detta “la maga” appartenente a un’altra classe sociale, con cui la Reggiani ha un forte legame ma che non introdurrebbe mai nel suo mondo dorato.

È la storia di un grande famiglia, di un grande amore, un grande odio e di un omicidio che rischiava di restare impunito. «Patrizia Reggiani aveva questo modo di raccontare eccezionale, saremmo stati ad ascoltarla all’infinito. I giorni passati con lei sono stati per noi veramente emozionanti perché non finivamo mai di scoprire nuove sfumature di questa donna forte, controversa e complessa» racconta Flavia Triggiani a cui fa eco l’altra autrice Marina Loi: «Mettendo insieme i vari pezzi del puzzle secondo me Patrizia Reggiani non è la donna così venale che è stata dipinta. Sicuramente ama il lusso e non potrebbe mai farne a meno, ma allo stesso tempo crediamo che a spingerla tra le braccia di Maurizio sia stato l'amore - soprattutto l'amore che lui provava e che le ha manifestato subito -. Patrizia avrebbe avuto tante altre possibilità e inoltre quando lo ha sposato, Maurizio era in disgrazia con il padre: non stava sposando esattamente l'erede Gucci ma un figlio in qualche modo allontanato dal padre. Insomma non era il Maurizio che poi ha guidato la Gucci sbaragliando i parenti». “Black Widow”, altro soprannome che si è guadagnata Patrizia Reggiani, viene condannata in primo grado a 29 anni e poi a 26 : per gli inquirenti era lei il mandante dell’omicidio. Viene poi scarcerata nel 2017 dopo aver scontato 17 anni di carcere da privilegiata.