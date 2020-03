LaScuolaNonSiFerma: la Rai amplia la programmazione per docenti e famiglie

25 Marzo 2020 | 15:22 di Giulia Ausani

RaiPlay e Rai Scuola hanno aderito alla campagna #LaScuolaNonSiFerma del Ministero dell’Istruzione per arricchire l'esperienza di didattica a distanza e aiutare docenti, ragazzi e famiglie in questo periodo di chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus.



Da martedì 24 marzo, RaiPlay propone playlist tematiche e una selezione di qualità per arricchire la didattica a distanza e aiutare docenti e ragazzi a casa. Si potrà accedere ai contenuti nella sezione Learning della piattaforma streaming; nel titolo avranno l'hashtag della campagna ministeriale: #LaScuolaNonSiFerma.



Le playlist, continuamente aggiornate, saranno organizzate per temi e discipline e copriranno tutte le fasce d’età, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di secondo grado. “Gioca e Crea” sarà la prima selezione dedicata ai più piccoli per fare in casa attività creative che aiutano a sviluppare abilità manuali. Per i bambini della scuola primaria, la prima playlist sarà “Facciamo Coding!”, con le lezioni di programmazione di Roberta Cagnina.

Per le scuole secondarie di primo grado si parte con la playlist “In Orbita”, un viaggio alla scoperta dello spazio con video tratti dai grandi programmi scientifici che hanno fatto la storia della Rai. Ci sarà la terra vista dallo spazio, raccontata dall'astronauta Luca Parmitano, e poi le colonie lunari, i laghi di Marte e il grande interrogativo “Siamo soli nell'universo?”, raccontati da Superquark.

Per gli studenti delle scuole di secondo grado, la prima collezione proposta riguarderà gli scrittori contemporanei: Gianni Rodari, Fernanda Pivano, Alda Merini, Philip K. Dick, Luis Sepúlveda, Fruttero e Lucentini, Umberto Eco, Primo Levi, Andrea Camilleri, Amos Oz, Alberto Moravia, Oriana Fallaci, Pier Paolo Pasolini e Daniel Pennac, fino ad alcuni dei più recenti Premi Strega, Antonio Scurati ed Edoardo Albinati.



RaiPlay inoltre ospiterà cinque eventi “RaiPlayIncontra” con intellettuali, storici, artisti, scrittori che terranno sui social una lezione inedita. Approfondiranno un tema specifico e risponderanno alle domande che i ragazzi potranno inviare.



Anche Rai Cultura e Rai Scuola potenziano la loro offerta sul web con speciali, approfondimenti e vere e proprie lezioni, ma anche con uno spazio per sostenere le iniziative culturali sul territorio in questo periodo di emergenza.



Lo Speciale “Scuola 2020” offre un’ampia scelta di risorse utili come strumenti di supporto alla didattica, allo studio e alla ricerca catalogate per disciplina. A questi si aggiunge il tutorial “Scuol@Casa”: dieci puntate in cui Gino Roncaglia, docente universitario, illustra le nuove tecnologie per la didattica e l’apprendimento. Ogni mattina sul sito e sui social di Rai Cultura ci saranno le pillole di “Scuola@Casa News”, con informazioni, consigli, segnalazioni di appuntamenti, risorse e contenuti utili a scuole, insegnanti, studenti e famiglie.

Prosegue, inoltre, la campagna social “La cultura a casa tua”, lanciata sugli account Facebook, Twitter e Instagram di Rai Cultura, che mette a disposizione degli utenti link ad articoli, approfondimenti, programmi culturali della Rai visibili in rete in questo momento d’emergenza.