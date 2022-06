Le canzoni delle pubblicità di giugno 2022

Musica e spot di questo mese: Kimbo, Cornetto Algida, Pomellato, Bulgari. Ecco le canzoni, da Sangiovanni a Phil Collins Sangiovanni Giulia Ciavarelli







Nonostante il caldo sia già arrivato, il mese di giugno è lo spartiacque ideale tra le atmosfere primaverili e le prime giornate estive: l'ondata dei classici tormentoni musicali influenza anche le aziende alle prese con la scelta della colonna sonora delle nuove pubblicità.

Tra queste troviamo l'immancabile Cornetto Algida: sole, mare e primi amori si accompagnano alla hit di Sangiovanni, "Scossa" è la canzone scelta per la nuova campagna estiva del brand. Seguono altri successi internazionali come "Praise You" di Fatboy Slim, una cover di "True Colors" di Cindy Lauper o "Sweat" di Charli XCX.

Tra i testimonial troviamo Elisabetta Canalis per San Benedetto, Aurora Ramazzotti per Morellato, Serena Autieri nel nuovo spot Kimbo mentre Bulgari sceglie Anne Hathaway e Zendaya.

Ecco tutte le pubblicità più interessanti del mese di giugno 2022.