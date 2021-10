Le elezioni? Ve le spieghiamo noi

Enrico Mentana, Bruno Vespa e Nicola Porro: i big del giornalismo televisivo sono pronti a mandare in onda risultati, commenti e retroscena delle Amministrative del 3 e 4 ottobre Enrico Mentana, Bruno Vespa e Nicola Porro Alberto Rivaroli







Lunedì 4 ottobre, ore 15: si chiudono i seggi delle elezioni amministrative, che riguardano oltre mille comuni (tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli) per un totale di oltre 12 milioni di cittadini coinvolti. Come sempre in questi casi, anche stavolta allo scoccare dell’ora fatidica (e a volte, come vedremo, anche prima) prende il via la maratona giornalistica che, partendo dai primi exit poll, i sondaggi parziali, segue ora per ora lo spoglio delle schede fino al risultato definitivo.

Il primo in ordine di tempo a entrare in scena sarà Enrico Mentana, un vero specialista, come ben sanno i telespettatori: il direttore del Tg di La7 inizia la diretta intorno alle 14.20, e resta in video fino alle 20.30, quando lascia la linea a Lilli Gruber per “Otto e mezzo”; subito dopo torna protagonista con uno speciale (alle 21.15) che proseguirà fin oltre la mezzanotte con interviste ai politici e commenti di giornalisti e analisti.

Passiamo a Raiuno che, come Raitre, dedica alle elezioni uno speciale a partire dalle 14.50, mentre Raidue apre varie “finestre” informative dalle 18. La rete ammiraglia affida la prima serata a Bruno Vespa e al suo “Speciale Porta a porta” (21.25), nel quale ai commenti dalle sedi dei partiti si alternano i punti di vista degli opinionisti in studio.

Mediaset copre questa tornata elettorale principalmente su Rete 4: prima con uno speciale a cura del Tg4 che si apre alle 14.55, poi con “Quarta Repubblica”, l’approfondimento a cura di Nicola Porro in onda ogni lunedì alle 21.20, che per l’occasione è dedicato proprio alle Amministrative 2021.