Le grandi famiglie di film e serie tv da vedere in streaming

Dalla terza nuova stagione di “Succession” alle casate d'Inghilterra di “The crown” e “Downtown Abbey”: famiglie tanto facoltose quanto litigiose Jeremy Strong, Brian Cox e tutto il cast di “Succession”. Credit: © HBO Luca Fontò







Con la messa in onda degli ultimi tre episodi, il prossimo 20 dicembre, Sky Atlantic finirà di trasmettere la terza stagione di “Succession”, serie creata dal candidato all’Oscar Jesse Armstrong e disponibile on-demand anche su Now, vincitrice in soli due anni di ben 9 Emmy Award – fra cui quello alla migliore serie drammatica. Di ricchi parenti in guerra tra loro, però, i piccoli e grandi schermi sono sempre stati pieni – così come di furbe dinastie che riescono a fare le scarpe alle casate più abbienti; ecco dieci titoli da riscoprire fra le varie piattaforme…