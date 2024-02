“Le Iene”, chi sono i tre comici del programma

A cosa si ispirano e da dove vengono Eleazaro Rossi, Max Angioni e Nathan Kiboba Eleazaro Rossi, Max Angioni e Nathan Kiboba Barbara Mosconi







Eleazaro Rossi: «La libertà di dire tutto»

Nome: Eleazaro.

«È un nome dell'Antico Testamento, i miei genitori erano persone piuttosto religiose quando mi hanno avuto».

Provenienza geografica?

«Romagnolo, nato a Forlimpopoli (FC) e vissuto a Galeata (FC), nella valle del Bidente, fino a 22 anni».

E da lì a fare il comico?

«A 35 anni faccio un pezzo comico in una serata a “microfono aperto” a Bologna e lì vedo che c’è un’inclinazione. Dopo unanno mi hanno preso al canale Comedy Central».

È a "Le Iene" dal 2022.

«Mi chiama Davide Parenti (ideatore di “Le Iene”, ndr) di punto in bianco, io non conoscevo nessuno in quell’ambiente, fino a quel momento avevo fatto tv solo sporadicamente. Mi chiede un pezzo a commento di un servizio e gli piace».

Su di lei si legge: “Il suo stile è irriverente e dissacrante”.

«So solo che prendo a piene mani dai comici americani che fanno i monologhi, è la mia scuola, li divoro, li mangio, li rimangio e provo a farlo».

In tv c’è ancora spazio per il “politicamente scorretto”?

«No, la tv ce la siamo giocata, quello che mi fanno fare a “Le Iene” è una parentesi di libertà impressionante. Restano il teatro e le piattaforme come YouTube, dove c’è un contatto diretto con il pubblico».

Il monologo più riuscito?

«Finora ne ho fatti una sessantina, li scrivo con i miei autori di teatro. Il monologo che mi piace di più è sempre l’ultimo».

Prossimo spettacolo?

«Il titolo è “Grande figlio di p*****a”, come il brano degli Stadio, è un flusso dove mischio quello che mi succede a opinioni e arrabbiature momentanee».

Il pubblico di cosa ride?

«Delle cose di cui ci si vergogna o di cui non si vorrebbe ridere, cose tremende. Possiamo ridere di tutto. È liberatorio».

Max Angioni: «Mi diverto tra monologhi e abilità»

Due anni a “Le Iene”, di cui uno in co-conduzione.

«All’inizio era un esperimento, ora non c’è più Belen ma Veronica Gentili e l’esperimento continua. Io sono uno con i piedi per terra».

L’impegno si allunga.

«L’ultima cosa che ho fatto così a lungo è stato il liceo».

Consuntivo: si può dare di più?

«Si deve dare di più!».

In che modo?

«In studio ci inventiamo sempre cose nuove da provare con gli ospiti, mi piacerebbe fare qualcosa in più insieme con Eleazaro e Nathan. Ora lanciamo servizi, facciamo monologhi e battute».

Difficoltà del monologo?

«Ogni settimana si parla dell’attualità in modo ironico, il fattore tempo è importante, a volte l’argomento esce fuori il giorno prima. La mia ispirazione massima resta Maurizio Crozza».

Uno da appuntare all’occhiello?

«Il monologo in cui ho cercato di spiegare il 25 aprile, il giorno della Liberazione, in due minuti».

Una cosa da migliorare?

«Il rapporto con gli ospiti, sono ancora un po’ troppo fan, ho l’atteggiamento da “ultimo arrivato”, non mi aiuta ad avere la giusta sfacciataggine».

Chi ha avuto l’idea delle prove di “ability” con gli ospiti?

«Gli autori hanno inventato questo appuntamento: “Ciao, oggi sei vestito da Leonardo da Vinci, oggi da Yuri Chechi”. Sanno che dico sempre di sì».

Una “ability” innata?

«Che riconosco i miei limiti, studio e mi circondo di persone più brave di me. Mi preparo molto».

Quella ancora da acquisire?

«Imparare a gestire il mio disagio in tv e sul palco in generale. Sono figlio unico e di base sono sempre stato timido. Forse faccio questo lavoro come terapia. O magari sono masochista...».

Oltre alla tv c’è il teatro. “Anche meno” è il titolo del suo show.

«Le persone mi fermavano per una foto e ripetevano: “Anche meno”, lo avevano estrapolato da un mio video. È diventato un mantra, è utile per ridimensionare la vita e lo stress».

Nathan Kiboba: «Si può ridere del razzismo»

Nato a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo.

Dove ho vissuto fino al 2014, il 2 settembre di quell’anno sono arrivato in Italia».

Dall’Africa su un barcone.

«Sono dovuto scappare da una situazione in cui si trovava mio papà e ci ero andato in mezzo anch’io. Sono sbarcato a Reggio Calabria».

Conoscenza dell’Italia?

«Ho scoperto l’Italia nel 2006 con la Coppa del Mondo di calcio, prima sapevo solo che in Congo le persone che truffano la gente per strada vengono chiamati

“italiens”».

La vena comica come nasce?

«Facevo teatro popolare in tv, ma a me interessava fare “stand up comedy”. Però da noi chi parla con un microfono in mezzo alla gente non è considerato bene».

Il primo spettacolo dal vivo?

«Nel 2016 facevo un corso di montaggio video e un professore mi ha suggerito di partecipare a serate dal vivo. La prima volta dovevo stare sul palco cinque minuti: sono rimasto 12, mi divertivo e anche se non parlavo bene l’italiano il pubblico sorrideva».

La battuta sul razzismo che fa più ridere?

«Tutti dicono che i neri vengono in Italia per rubarci il lavoro: ma come si fa a rubare qualcosa che non c’è?».

"Le Iene" come arrivano?

«Mi hanno contattato un sabato gli autori per chiedere se volevo fare un pezzo di tre minuti: "Portalo martedì". Ho esordito con: "Salve, sono Nathan Kiboba e sono cinese"».

Il teatro prosegue?

«Sto rodando il nuovo testo: “Simpatico (uno spettacolo divertente anche per i razzisti)”».