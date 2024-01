“Le Iene”, Giulio Golia: «Niente mi ferma anche se mi hanno sparato due volte»

È l’inviato storico: nel 1997 fu scelto da Davide Parenti e non ha mai abbandonato la divisa (che porta sempre con sé) Barbara Mosconi







Giulio Golia: 53 anni, 26 da iena. Mai pensato di mollare?

«Sì, sì».

E perché non l’ha fatto?

«Perché guardo il panorama televisivo di quello che potrei fare. Qui c’è una libertà che in giro non trovi».

Non si è stufato?

«Ho ancora tantissimi stimoli, oltre alla gratitudine delle persone. Ti fermano per strada e non ti chiedono il selfie, ma ti ringraziano per quello che fai. Ti senti responsabile della fiducia che ripongono in te».

Ormai è la iena con più “anzianità” aziendale.

«Ne sono fiero, c’è un senso di appartenenza, siamo come una famiglia».

Com’è cambiata la professione di iena in un quarto di secolo?

«All’inizio eravamo dei cavalli pazzi allo sbaraglio, a volte non sapevamo dove andare a parare. Adesso ognuno ha una caratteristica, una specialità».

La divisa è rimasta la stessa.

«Ho un armadio solo con divise nere e camicie bianche, dalle misure mi rendo conto degli anni trascorsi: qui ero una taglia 58, qui una 52, c’è quella strappata quando mi massacrarono di botte...».

Mai più senza.

«La divisa la porto pure in vacanza, non si sa mai, se succede qualcosa».

E succede?

«Anni fa ad agosto ero in Sardegna a La Maddalena con mia moglie. Arrivò il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ripulirono dove lui passeggiava, misero la spazzatura dell’altra parte dell’isola. I maddalenini si lamentavano con me».

Interruppe la vacanza?

«Mi venne l’intuizione di beccare il Presidente. Non fu semplice, ma dopo vari tentativi riuscii a parlargli. Il giorno dopo l’isola era perfetta».

Partendo dal principio: tutto inizia nel 1997.

«Prima facevo serate di cabaret, ancora oggi ho una band, canto e faccio spettacoli, è la mia valvola di sfogo. Nella metà degli Anni 90 vinsi dieci puntate di “La sai l’ultima?”, ero il re della barzelletta, poi ho fatto lo “scaldapubblico” per Paolo Bonolis».

Fino al cambio di rotta.

«Nel ‘97 mi arrivò la voce che stavano cercando persone per un nuovo programma a Mediaset. Contatto l’ideatore Davide Parenti e gli chiedo di entrare nella squadra. Mi disse di portare un’idea da realizzare».

Che idea portò?

«Quella di Toto Fattazzo, personaggio che sputava mentre parlava. Nasceva dalla mia napoletanità. Da noi quando accadono fatti assurdi si dice: “A questo ’o sputasse in faccia”, intendendo che si è esagerato».

Primo servizio?

«Andai da uno che aveva bastonato e gettato un cane in un pozzo. Sputacchiavo con un certo metodo, come avessi un difetto di pronuncia. Ogni “pecché?” detto con accento calabrese era uno sputazzo».

E così diventa una iena.

«Dopo due giorni il critico televisivo Aldo Grasso scrive una recensione che conservo ancora, anche se poi mi ha massacrato: “Geniale, dirompente, camaleontico”».

Quanti servizi fa in media in un anno?

«Ora una trentina».

Quello dove ha lasciato il cuore?

«Con dj Fabo (che nel 2014 rimase cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale, ndr). Sono stato l’unico con cui ha parlato: un’esperienza che ha cambiato il mio modo di pensare e pure di vedere l’eutanasia».

Il momento peggiore?

«Quando mi hanno sparato. Due volte. La prima sulla macchina come avvertimento mentre mi occupavo del clan camorristico dei Casalesi. Poi in Puglia, quando finsi di essere un immigrato scappato da un centro per rifugiati: suonai a una casa per chiedere dell’acqua e mi spararono. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato».

Paura folle?

«Quando vedi un fucile a canne mozze e ti sparano, c’è solo adrenalina. È solo dopo che il pensiero ti fa venire paura. Capita abbastanza spesso quando tratti argomenti come ‘ndrangheta, camorra, mafia, o vai a sentire pseudo informatori in posti assurdi».

Ora il mestiere è diverso?

«Sono cambiati i mezzi, le telecamere, ma alla fine in giro ci sei tu e il tuo regista-autore. Fare “Le Iene” non è una passeggiata, sei sempre in movimento, non hai un copione. A volte ti fermano e ti raccontano problemi così grandi, cose così intime che non lo sopporti».

È tutto davvero insopportabile?

«No! Ero a “Le Iene” da un paio d’anni, un giorno arrivo agli studi Mediaset, esce un’auto con i vetri scuri, si apre un finestrino: “Golia!”. Silvio Berlusconi scende e mi stringe la mano: “Grazie per quello che fai”. Sono rimasto a bocca aperta senza spiccicare parola».

Lei cosa direbbe oggi a un’aspirante iena?

«Di crederci e perseverare. Il mio primo anno ho realizzato solamente un servizio. Non pensate di fare “Le Iene” e diventare ricchi, sono di più le rotture di scatole. La maggior parte ci prova e poi molla».