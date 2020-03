Le novità di aprile 2020 dei canali per ragazzi

27 Marzo 2020 | 17:40 di Giulia Ausani

Anche ad aprile ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Per esempio, su Cartoon Network arrivano le novità assolute "Thundercats roar" e "Power Players", mentre su Boomerang debutta "Binky agente segreto". Su Boing arriva "Victor e Valentino", mentre su Cartoonito torna "Doraemon" e arriva "Meteoheroes".

Cartoon Network Su Cartoon Network il 6 aprile debutta “Thundercats Roar”, una novità assoluta in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. La serie ruota attorno a un gruppo di sei felini supereroi che, dopo la distruzione del loro pianeta, si ritrovano sul mondo chiamato Terza Terra, dove affronteranno nuove avventure. Il 20 aprile arriva un’altra serie in prima tv assoluta: si intitola “Power Players” e andrà in onda tutti i giorni alle 16.10. Segue le avventure di Alex e dei suoi amici giocattoli, in grado di prendere vita grazie a dei braccialetti speciali. Il 20 aprile arrivano anche i nuovi episodi di “DC Super hero girls”, in onda dal lunedì al venerdì alle 21.20. La serie racconta le missioni e le avventure delle supereroine dei DC Comics.

Boomerang Su Boomerang il primo aprile debutta in prima tv assoluta “Binky agente segreto”, in onda dal lunedì al giovedì alle 7.40. Racconta le avventure del gatto Binky, convinto di vivere in un mondo popolato da alieni e strane creature pronte a invadere la Terra. Lui e i suoi amici cercheranno di difendere il pianeta e gli umani da mosche, cavallette e… aspirapolveri. Il primo aprile debutta anche “Lamput”, in onda dal lunedì al giovedì alle 8.55. Si tratta di una slapstick comedy che parla di una macchia arancione che cerca di scappare dalle grinfie dei due buffi dottori che l’hanno creata. E il primo aprile arrivano anche i nuovi episodi di “The Tom & Jerry Show”, in onda dal lunedì al giovedì alle 7.15.

Boing Su Boing il 31 marzo arrivano i nuovi episodi di “Teen Titans GO!” in onda dal martedì al venerdì alle 19.50. Torniamo a seguire le avventure della squadra composta da Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Cyborg, Corvina e Kid Flash. Il 15 aprile arriva “Victor e Valentino”, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.20. Ambientata in Messico, segue le avventure di due fratellastri in vacanza dalla nonna in un piccolo villaggio messicano, dove le leggende e il folklore si mescolano alla realtà. Dal 30 marzo invece vanno in onda, dal lunedì al venerdì alle 16.10, i nuovi episodi di “Ben 10”. In queste puntate inedite, Kevin 11 acquisirà nuovi poteri e i suoi scontri con Ben saranno ancora più avvincenti.

Cartoonito Su Cartoonito il primo aprile arrivano i nuovi episodi di “Whiskey e i suoi amici”, in onda tutti i giorni alle 7.30. La serie racconta le avventure del ragnetto Whiskey e della sua migliore amica, l’ape Bibì. Il 14 aprile invece arrivano i nuovi episodi di “Doraemon”, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.50. In occasione della giornata della Terra, il 22 aprile alle 19.40 debuttano i primi due episodi di “Meteoheroes”, che parla di cambiamento climatico attraverso le avventure di sei bambini dotati di superpoteri. Dal 6 aprile, tutte le sere alle 19.40 va in onda un film per una speciale programmazione dedicata alla Pasqua. Si parte con “Pirati! Briganti da strapazzo”, che parla di un capitano che vuole diventare pirata dell’anno. Il 7 aprile tocca a “Sebastian e l’isola misteriosa”, in cui i protagonisti viaggiano su una pera gigante diventata barca a vela; l’8 aprile va in ontre ida “I Puffi - Viaggio nella foresta segreta”, menl 9 aprile torna “Picchiarello - Il film”. L’11 aprile tocca a “Titti turista tutto fare” e il 12 a “Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”. Nelle serate successive andranno in onda “Felix coniglietto giramondo”, “Albert e il diamante magico”, “Quattro dinosauri a New York” di Steven Spielberg e “Barbie super principessa”.

