Le novità di dicembre 2019 dei canali per ragazzi

Il 2 dicembre arrivano i nuovi episodi di “Craig” , in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. La serie racconta come Craig e i suoi amici passano le giornate intorno al ruscello Creek, un mondo colorato lontano dagli adulti.

Su Cartoon Network continuano le inedite avventure dei supereroi protagonisti di “Teen Titans Go!” , in onda dal lunedì al venerdì alle 18.50. Dal 16 dicembre arrivano anche le nuove puntate di “DC Super hero girls” , che ruota attorno alle missioni delle supereroine della DC come Batgirl e Supergirl.

In occasione del 50esimo anniversario di “Doraemon” , su Boomerang arrivano nuovi episodi della serie dedicata al gatto robot più famoso del mondo. L’appuntamento è per il 2 dicembre , tutti i giorni alle 20.10. inoltre, dal 6 dicembre ogni venerdì sarà il “Doraemon Day” , una giornata interamente dedicata allo show che proporrà una selezione delle puntate più belle.

Dal 9 dicembre andrà in onda "Gli Acchiappamostri" (dal martedì al venerdì alle 19.50), in onda dal martedì al venerdì alle 20.00. Questa nuova serie animata australiana segue le avventure di tre amici - due adolescenti e una giovane fantasma - che fanno da assistenti a un anziano cacciatore di mostri.

Il 2 dicembre arriva "Mike il carlino" , in onda tutti i giorni alle 20.10. La serie comedy racconta le disavventure di Mike, un carlino che vuole solo trascorrere le giornate in tranquillità, ma deve fare i conti con gli altri vivacissimi animali domestici che abitano con lui.

Programmazione natalizia

Dal 22 dicembre al 6 gennaio su Cartoon Network ci aspettano maratone con episodi a tema delle serie più amate, come “Teen Titans Go!”, “Craig” e “We bare bears - Siamo solo orsi”. Inoltre tutti i giorni dalle 18.50 andrà in onda un film diverso, come “Lego Batman e i problemi di famiglia”e “Justice League vs. Bizarro League”.

Dal 21 dicembre al 12 gennaio su Boomerang ci aspetta invece una selezione di episodi a tema natalizio tratti dagli show più celebri, come “Tom & Jerry”, i “Looney Tunes” e “Scooby-Doo”. Non mancheranno, alle 8.05 e alle 14.20, i classici film natalizi, come “Looney Tunes: Canto di Natale”, “Scooby-Doo e il fantasma rosso” e “Tom & Jerry: La favola dello Schiaccianoci”.

Il 20 dicembre alle 19.50 su Boing va in onda uno speciale episodio natalizio di “Harley in mezzo”, con protagonista Jenna Ortega. Ogni Natale la nonna invita l’intera famiglia nella sua casa in Florida per trascorrere le vacanze natalizie e, puntualmente, Harley e gli altri si inventano improbabili scuse pur di non dover affrontare un viaggio così lungo. Quest’anno però, le cose andranno diversamente.

Dal 16 al 22 dicembre alle 20.40 su Cartoonito andrà in onda una selezione di film adatti a tutta la famiglia. Si parte con “Koala Kid” per proseguire con “Picchiarello”, ispirato al celebre personaggio dei cartoni animati; “I Puffi - Viaggio nella foresta segreta”; “Stuart Little 2”, “My dad is Scrooge”; “Il magico sogno di Annabelle” e infine “L’era natale”, un corto con i protagonisti dei film de “L’era glaciale”.