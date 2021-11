Le novità di dicembre dei canali per ragazzi

Su Boomerang, dal 29 novembre appuntamento con i nuovi episodi di “Doraemon”, in onda dal lunedì al venerdì alle 21.30.

Dal 16 al 22 dicembre, ogni giorno alle 19.20 andrà in onda un film diverso per prepararsi meglio all’arrivo del Natale. Tra i titoli in arrivo anche gli speciali natalizi di Shrek, dei pinguini di Madagascar, di Kung Fu Panda, di Dragon Trainer e di Scooby-Doo.

La Vigilia di Natale alle 19.20 va in onda “Looney Tunes Cartoons Christmas Special”, mini-movie in cui Porky e Daffy Duck viaggiano verso il Polo Nord per salvare il Natale, Titti e la nonna a caccia di offerte natalizie e naturalmente Silvestro a caccia di Titti.